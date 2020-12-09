參與研製中國首顆原子彈 復旦教授李郁芬逝世

李郁芬教授。（取材自觀察者網）

復旦大學教授、參與中國 第一顆原子彈研製者李郁芬，8日凌晨因病搶救無效不幸逝世，享年92歲。生於1928年2月的李郁芬曾榮獲國家發明一等獎，全國科學大會獎等。

澎湃新聞報導，1950年代末，為了響應黨的號召，復旦大學黨委從該校物理、化學等系抽調一批師生，和上海機械學院、華東化工學院等單位的師生共同組成科研組，開展分離同位素研究，為研製原子彈提供基礎技術。

當時，這支科研隊伍以「58中隊」為代號，在化學系主任吳征鎧教授的指導下開始研究工作，李郁芬教授等是其中的重要成員。

當時，世界上只有美、英、蘇三國掌握製造分離膜元件的技術，1960年8月蘇聯撤走專家時曾揚言，他們走後，「中國核工業將成為一堆廢銅爛鐵，別說製造原子彈了」。

1961年11月，在原子能係李郁芬的帶領下，復旦「58中隊」全體研究人員連同儀器設備集中到上海冶金所會戰攻關，代號為「真空閥門」，復旦人占總人數三分之一，李郁芬任第三大組組長。

1964年年10月16日，中國第一顆原子彈爆破成功。1978年，這項攻關成果獲得了全國科學大會獎，後又獲得1984年國家發明獎一等獎、1985年國家科技進步特等獎。

在12名獲獎人員當中，原復旦大學「58中隊」的同志就有4位，即李郁芬、李長林、張敏、謝雷鳴。從此，中國成為世上第四個成功製造原子彈的國家。「誰人識功勳，一彈揚國威」，李郁芬等人的重大貢獻，直到2、30年以後才為世人所知。