「有人與確診女在酒吧碰面」 成都理工大學禁學生外出

成都理工大學，醫護進入學校做核酸檢測。（視頻截圖）

成都爆出新一波新冠本土疫情 ，昨傳出成都理工大學有多名學生與確診的趙女曾在學校附近的海霧裡酒吧相聚。多名該大學的學生表示，已收到學院通知期末考試暫緩、學生不得外出、外宿的也不能返校，形同「封校」。

澎湃新聞報導，成都理工大學保衛處一名工作人員8日稱，校外學生持一卡通仍可入校，目前在校學生不能出校，「不過就幾天的時間」，目前暫不清楚學校下一步如何管控。

在校學生曉婷（化名）表示，學校東門已被攔起，她接到班級群內的通知稱，因為疫情原因，為防止外來人員出入校園，也禁止學生外出，有外住的同學也暫時不要返校。

另一名學生小笛（化名）稱，她也接到學校通知，要求學生在寢室就地隔離，不得外出。她說，現在是期末季，但8日當天他們接到通知稱今天不考試，以後的考試安排還需等通知。

據成都市衛生健康委員會官方微博 8日消息，確診者趙女近14天內主要停留的場所包括：中冶中央公園、嗨藍調美甲店、小巷巷麻辣燙、海霧裡小酒吧、playhouse酒吧、赫本酒吧等。同一天，就有截圖在網路上流傳稱，有成都理工大學的學生曾與趙女一起在學校附近的海霧裡酒吧相聚。受此影響，「成都理工」8日一度登上微博熱搜榜第一，話題詞搜索量達29.7萬。

報導稱，除了成都理工大學，多所四川高校也發布防疫防控緊急通知，包括西南交通大學犀浦校區、四川傳媒學院等，均要求師生檢視自己的行蹤是否與確診者重疊，若有須進行核酸檢測 ，並要求學生「非必要不外出」。