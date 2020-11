藏族小伙丁真太帥 華春瑩連發3推文「打call」

四川省甘孜州理塘縣的藏族青年丁真,近日在網路上因高顏值暴紅,不但成了理塘縣的旅遊大使,中國外交部發言人華春瑩 都在推特上連發三篇文介紹丁真。央視昨天專訪到丁真本人,他依然靦腆的說,不知道自己是怎麼紅的,「但出了名很高興,很高興可以做很多關於家鄉的宣傳工作」。

央視報導,丁真受訪時表示,他想繼續騎馬拿冠軍;對於未來,首先要學習,做好每件事。丁真所屬的文旅企業則稱,簽約丁真是出於保護,希望丁真能與當地旅遊共成長。

環球網報導,華春瑩昨天在推特上用英文連發三篇推文,寫道:「一張燦爛、陽光、天真的微笑照片在網上走紅後,丁真最近成為了社交媒體上的明星。」並附上丁真自我介紹的動圖。華春瑩還補充說:「四川廣播電視台有了位新『主播』。作為嘉賓的丁真用他的母語藏語播報新聞。」

The channel of Sichuan TV has a new "anchor". Tamdrin #DingZhen, who broadcasts news in his native language Tibetan as a guest. pic.twitter.com/TrEldEVv4V