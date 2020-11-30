藏族小伙丁真太帥 華春瑩連發3推文「打call」

華春瑩連發三推為丁真加油。（取材自推特）

四川省甘孜州理塘縣的藏族青年丁真，近日在網路上因高顏值暴紅，不但成了理塘縣的旅遊大使，中國外交部發言人華春瑩 都在推特上連發三篇文介紹丁真。央視昨天專訪到丁真本人，他依然靦腆的說，不知道自己是怎麼紅的，「但出了名很高興，很高興可以做很多關於家鄉的宣傳工作」。

央視報導，丁真受訪時表示，他想繼續騎馬拿冠軍；對於未來，首先要學習，做好每件事。丁真所屬的文旅企業則稱，簽約丁真是出於保護，希望丁真能與當地旅遊共成長。

環球網報導，華春瑩昨天在推特上用英文連發三篇推文，寫道：「一張燦爛、陽光、天真的微笑照片在網上走紅後，丁真最近成為了社交媒體上的明星。」並附上丁真自我介紹的動圖。華春瑩還補充說：「四川廣播電視台有了位新『主播』。作為嘉賓的丁真用他的母語藏語播報新聞。」

The channel of Sichuan TV has a new "anchor". Tamdrin #DingZhen, who broadcasts news in his native language Tibetan as a guest. pic.twitter.com/TrEldEVv4V — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) November 29, 2020

丁真的清澈雙眼和陽光笑容，被讚「野性與純真並存」，迅速擄獲網民的心，成為「新晉頂流」。丁真為家鄉拍攝的宣傳片《丁真的世界》不但在網上瘋傳，連北京 衛視春晚都要來「搶人」。北京衛視在微博上稱，春晚導演組已經出發四川找丁真，讓許多網民留言笑稱「丁真太搶手了」、「四川衛視在幹嘛 人家跑家門口搶人了」。

紅星新聞報導，丁真走紅後成功帶動理塘縣的知名度，甚至可能成為元旦旅行「黑馬」目的地。攜程網數據顯示，「理塘」熱度從11月20日起大漲，到11月最後一周，「理塘」搜索量猛增620%，比國慶翻4倍；截至11月25日，甘孜州酒店預訂量也較去年同期增長89%；飛往康定機場 、亞丁機場的機票預訂量，也在21日後增長，最高較去年同期增長超過五成。

➤帥到當上旅遊大使… 藏族小伙丁真遭搶註冊商標

➤微博閱讀量15.7億 藏族小伙野性美暴紅 中國各省搶人