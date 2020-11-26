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搭網約車要先對對聯！汕頭奇葩司機：對不上就取消訂單

中國新聞組╱廣州26日電
周女士與網約車司機的對話截圖。（取材自南方都市報）
周女士與網約車司機的對話截圖。（取材自南方都市報）

廣東汕頭的周女士近日使用網約車平台時遇上一怪事，司機接單後長時間未出行，並向她發來兩次「床頭沒有光」的字樣，要求周女士對出下聯，對不上就要乘客取消訂單。涉事平台方面表示，該行為係司機接單後惡意拒載後的惡作劇，平台已對該司機進行暫停服務的處理。

南方都市報報導，周女士表示，她日前在一網約車平台叫車出行，司機接單後，平台地圖顯示，司機位置長時間沒有移動。在周女士等待時，司機兩次發來同一信息：「床前沒有光」，並要求周女士對出下聯。

「他說，對不出下聯就取消訂單，並且只能由我這邊來取消，還說這是平台規定。」周女士表示，她使用該網約車平台四個月，從來沒聽過有此項規定。周女士猜測，應該是該司機被平台派單後不想出行，才找出該藉口讓乘客取消訂單。

與司機溝通多次未果，無奈之下，周女士只能取消該筆訂單，選擇其他方式出行。她向平台投訴，工作人員回覆：會對司機進行相應處罰。

據報導，該平台司機與乘客均可自行取消訂單，但每日有限一定次數。司機頻繁取消訂單會影響到平台對他的評價和獎勵。個別司機被派單後不想接單，就會聯繫乘客協商，請其取消訂單。

針對上述司機要求乘客對對聯一事，涉事平台方面相關工作人員回應，平台從未要求乘客上車前需要與司機對對聯。上述司機個人接單後惡意拒載，並惡作劇要求乘客與其對對聯。目前，平台已對該司機進行暫停服務的處理。該工作人員表示，平台已致電乘客表示抱歉，後續會加強對司機的管理和教育

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