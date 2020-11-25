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心酸！湖北佝僂婦現金繳醫保被冷拒 國務院說話了

中國新聞組／北京25日電

一段「老人冒雨去交醫保，被告知不收現金」的視頻近日衝上熱搜。一位湖北宜昌的老人冒雨交醫保費用，卻因窗口不收現金被拒，「要麼告訴親戚，要麼你自己在手機上支付」現場辦事員的回答讓老人無助的坐在櫃檯前，不知如何是好。視頻引發網友心疼，國務院隨後出台通知，要求切實解決老年人運用智能技術困難。

湖北宜昌的老人冒雨交醫保費用，卻因窗口不收現金被拒。（視頻截圖）
湖北宜昌的老人冒雨交醫保費用，卻因窗口不收現金被拒。（視頻截圖）

綜合媒體報導，現場視頻顯示，一名身形微佝僂的老人坐在一服務窗口櫃檯前，雙手不停搓著，神態有些無助，櫃檯上放置了居民醫保簽約的工作牌。視頻中，櫃檯另一側的工作人員對老人說，「這裡不收現金，要麼告訴親戚，要麼你自己手機上支付，兩個方式」。

老人現金交醫保費用被拒後，顯得十分無助。（視頻截圖）
老人現金交醫保費用被拒後，顯得十分無助。（視頻截圖）

「數字化不代表去老人化」眾多網友看到視頻後，覺得老人的身影讓他們感受難受。「彷彿看到了幾十年以後老了的自己」、「怎麼忍心這樣對老人家」、「移動支付是為了方便，但現在卻造成越來越多不方便」、「方便了我們，卻為難了老人」。

秭歸縣政府辦公室24日表示，事發在湖北宜昌市秭歸縣。醫保局一工作人員表示，視頻中是由居委會代收醫保，目前該縣居民繳納醫保確實不收現金，如果有老人到醫保局窗口使用現金繳納，工作人員會用自己的手機幫其支付。

來源：大霄:【罕见视频】搜集者的YouTube频道 YouTube

該鎮政府辦公室負責人表示，視頻中的老人並非孤寡老人。對網傳涉事老人當時未帶相關證件，茅坪鎮政府負責人回應稱，「老人沒帶證件是屬實的，但是不是因為沒帶證件導致工作人員（後來）這麼說的，這個還在調查中。」其表示，對涉事工作人員的調查正在進行中。

目前，醫保局已安排工作人員上門為視頻中的老人辦理醫保。 

宜昌市醫保局指出「這反映最基層的村一級社區工作人員辦事不夠靈活，圖簡單」。目前正在和當地醫保部門、宣傳部門一起調查處置。

報導指出，類似問題並非首次出現。湖北廣水一名行動不便的94歲老人為了激活社保卡，被親屬抬到銀行、抱起進行人臉識別；日前也發生老人搭公車時因為沒有手機無法掃綠碼，而被乘客抱怨一事。國務院24日印發通知，要求任何單位和個人不得拒收現金，切實解決老年人運用智能技術困難。

拒收現金 違法

行動支付在中國行之有年，但中國人民銀行2018年7月已發布公告強調，中華人民共和國的法定貨幣是人民幣，包括紙幣和硬幣。任何單位和個人不得以格式條款、通知、聲明、告示等方式拒收現金。

醫保 手機 國務院

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