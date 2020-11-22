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1周內走了2位…「開國少將」詹大南105歲逝世

中國新聞組／北京22日電
開國少將詹大南（右）。（取材自東方網）
開國少將詹大南（右）。（取材自東方網）

開國少將、原南京軍區副司令員詹大南21日在江蘇南京逝世，享年105歲。詹大南曾在抗美援朝時期的新興里戰鬥中與美軍激戰五個晝夜，全殲美軍的王牌團「北極熊團」。詹大南也是繼空軍原顧問楊思祿本月18日去世以來，一周內第二位去世的開國少將。

東方網報導，詹大南是今年第三位逝世的開國少將。此前，開國少將、原瀋陽軍區副政委兼政治部主任、原冶金工業部部長陳紹昆於10月10日在北京逝世，享年99歲；開國少將、原福州軍區空軍司令員、空軍原顧問楊思祿於18日上午在北京逝世，享年104歲。目前健在的開國將軍僅存七人，平均年齡已在百歲上下，均為開國少將。

公開資料顯示，詹大南出生於1915年，安徽金寨人，1954年畢業於軍事學院，後歷任軍長、蘭州軍區副司令員兼甘肅省軍區司令員、南京軍區副司令員。曾南征北戰，參加了百團大戰、張家口保衛戰和平津等戰役，1950年參加抗美援朝，任中國人民志願軍副軍長，立下戰功，1955年被授予少將軍銜。

抗美援朝新興里戰鬥中，繳獲的「北極熊團」團旗。（取材自東方網）
抗美援朝新興里戰鬥中，繳獲的「北極熊團」團旗。（取材自東方網）

報導指出，詹大南鏖戰大半生，他總會提起的一場戰役是抗美援朝時期的新興里戰鬥。當時的對手是美軍「北極熊團」，其所在的美七師是美軍的王牌師，而於第一次世界大戰中組建的「北極熊團」又是美七師王牌團。當時在詹大南指揮下，用五天五夜的時間打下了那場戰鬥，繳獲了「北極熊團」軍旗，使王牌團「北極熊團」從此消失在美軍戰鬥序列中。

詹大南生活非常儉樸，中國紀檢監察報曾在2018年的文章中，形容詹大南的生活「小氣」到「幾乎令人難以相信」。他捨不得修房、捨不得用煤，1983年離休後，身上穿的都是舊日的軍裝。1996年，他把存下的平日積蓄4萬2000元（人民幣，下同，約6447美元），加上七個兒女捐助的5萬8000元，合計10萬元，捐給希望工程；1997年秋，金寨縣楊橋希望小學建成。

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