清華學霸暴紅 網讚高顏值「好像周杰倫」

清華大學物理系學生陳逸賢因成績優異和帥氣的外表受到關注。（取材自微博）

北京 清華大學日前舉行校內特等獎學金答辯會，總共有15名學生參加，其中來自物理系的「學霸」陳逸賢不但因為學術成績優秀，還擁有高顏值。不少網民認為陳逸賢神似年輕時的歌手周杰倫 ，但也有人認為陳氣質勝過周。陳逸賢最終通過評審，獲得1.5萬元人民幣 獎學金。

清華大學特等獎學金得主陳逸賢。（取材自微博）

香港01報導，據清華大學網站介紹陳逸賢的專長領域是天體物理學，他在大學二年級時就選修了天文系研究生課程，不但是班上唯一跨級的本科生，還以高分完成了「磁轉動不穩定性」調研與綜述報告。

除了數理造詣外，陳逸賢也有非常高程度的英語能力，他去年拿下中國日報社21世紀英語演講比賽的北京冠軍及全國總冠軍。他也多次參與國際學術交流，例如在國際行星系統會議上報告、在美國亞利桑納大學受邀講解論文、在德國海德堡Exoplanet Ⅲ會議展示海報等。

來源：Jiao Chunlei YouTube

陳逸賢在答辯時亦表示，未來將繼續從事天體物理學的研究，目標是為拓展人類的知識邊界作出貢獻。

不過，最受網民討論的還是陳逸賢的外表。不少網民稱陳逸賢的顏值在一眾「學霸」同學之中脫穎而出，「好像周杰倫啊」、「眉眼間居然有點像」、「求不戴眼鏡永久」。

清華大學特等獎學金是學校授予在校學生的最高榮譽，每年獎勵表現最突出的20名在校學生，其中本科生及研究生各有10名，每人可獲1.5萬元人民幣。