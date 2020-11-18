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腦癱電競高手：失去選擇權力，但現實是最美的

中國新聞組／綜合報導
潘翌昕坐在模擬器上打電競。(取材自澎湃新聞)
潘翌昕坐在模擬器上打電競。(取材自澎湃新聞)

電競高手潘翌昕把自己的電競比賽視頻上傳B站後，網友紛紛在評論區刷「太強了，太快了」，但很少有人想到，這名「高手」的日常生活，靠輪椅和枴杖支撐。

澎湃新聞報導，潘翌昕從小就被確診為腦癱，沒上過托兒所和幼兒園，曾被反綁著左手練習用右手寫字。兒時畫不了一條直線的他，步步逆襲，考上上海政法學院國際政治專業。如今他大三，和媽媽一起住在學校的一間宿舍內。

報導指出，賽車電競是殘酷的，也是溫和的。殘酷在於，跑了幾十圈，勝負差距仍以秒衡量；溫和在於，雖然潘翌昕站立行走都需要枴杖，仍能享受這項虛擬世界中最急速的運動。潘翌昕喜歡賽車的理由很單純，他想追求更快的速度，這或許是一種來自內心的原始情感。

2019年8月，潘翌昕報名參加第一屆中國電競冠軍賽華東區的比賽預選。他拄著枴杖，在家人幫助下，跨坐上模擬器，手握方向盤，呈半躺狀態，但他踩油門踏板仍有些吃力，最終，他未能晉級比賽。

今年10月，F1賽車遊戲愛好者舉辦一場ERA線上模擬賽車聯賽，潘翌昕用鍵盤操控賽車，拿了第二。他自認水平比普通人高一些，但他的腳掌控不好模擬器，無法成為專業的電競車手。

潘翌昕16個月大還不能站立，最終被確診為腦癱；上海師範大學英語系畢業的潘媽媽辭去酒店公關部經理的工作，陪伴他直到小學四年級。後來選擇相對自由的外貿工作，平時陪讀，寒暑假回歸公司。

據報導，潘翌昕考入大學，帶著媽媽一起去上學，上海政法學院給出特殊照顧。他們的宿舍位於一樓，是學校給他們專門改造的。宿舍裡有2個單人床、2個大衣櫃、2個寫字檯，外面陽台封了起來，裝上了坐便器、熱水器。

大三了，潘翌昕開始忙著張羅考研定學校，諮詢老師，找同專業同學組隊。他總是想的比較多，擔心「像我這種人去考研，人家會要我嗎？」

至於外界對他的好奇，他覺得很平常，「在你們眼裡的困難，在我眼裡確實也是困難，但是我已經習慣了。」他說，「不管是誰，都必須尊重現實，所以現實是最美的。」他喜歡電競的「速度感」，但也因身體失去選擇權利，他仍勇敢追求未來，想考研，也學會尊重現實，「因為現實是最美的」。

潘翌昕在讀書時所寫的筆記。(取材自澎湃新聞)
潘翌昕在讀書時所寫的筆記。(取材自澎湃新聞)
潘翌昕 （右二）與同學參加黨課。(取材自澎湃新聞)
潘翌昕 （右二）與同學參加黨課。(取材自澎湃新聞)

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