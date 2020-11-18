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流落英國25載 68走私國寶回家了

中國新聞組╱北京18日電
從英國追索回文物中，有多件宋代的青白瓷。 （取材自澎湃新聞）
從英國追索回文物中，有多件宋代的青白瓷。 （取材自澎湃新聞）

68件從春秋戰國到清代精美文物，流失英國25載終於索討「回家」，象徵跨國文物追索行動又向前邁開一大步。

影音來源：YouTube

據澎湃新聞報導，國家文物局17日召開第四季度例行新聞發布會，國家文物局副局長關強介紹68件流失英國文物成功追索回國有關情況；其中，暫定二級文物3組13件、三級文物30件、一般文物25件，質地包括瓷器、陶器、石器、銅器等。整體來看，文物器型較為豐富，品相較好，精品較多，唐三彩七星盤、宋代青白瓷、元明石雕馬、一組四件元末明初青瓷梅瓶等具有重要歷史、藝術和科學價值。

據報導，這批文物的故事要從1995年開始講起，1995年2月，英警方向中國駐英使館通報，在偵破一起國際文物犯罪案件過程中發現疑似中國文物，國家文物局初步鑑定為禁止出境文物，派員赴英鑑定後，確認為走私中國文物。在國務院部署下，組成「追索英警方查扣走私中國文物工作小組」，通過執法合作、民事訴訟、協商談判等多種方式展開追索。

報導稱，迫於中方壓力，1998年2月，該案兩名主要嫌疑人與國家文物局簽署歸還文物協議書，5月3000餘件返還文物運回北京；8月，該案另一名嫌疑人與國家文物局達成和解，歸還7件文物。但該案中一名文物購買人拒絕參與協商談判，涉案文物一直被英警方扣押。國家文物局始終未放棄追索，與駐英國使館、英國警方保持聯繫，長期關注進展。

2020年1月，倫敦大都會警察局聯繫駐英使館，告知因購買人去向不明，且扣押時間超過追訴期，該批涉案文物被界定為無主物，主動提出希望將該批文物歸還中國政府。

國家文物局立即組織重啟追索機制，向英方發出追索函提出返還要求。7月29日，我駐英使館公使銜參贊於芃帶隊赴英方倉庫現場清點，國家文物局最終認定追索文物共68件，倫敦大都會警察局同意全部歸還。

報導說，本次回歸的文物中宋代的青白瓷數量較多，從造型、釉色、燒造工藝等綜合看，這批青白瓷的生產窯口有江西景德鎮窯、金溪窯，安徽繁昌窯等，反映了宋代青白瓷生產技術的普及與傳播，也反映了當時的社會經濟發展和商業繁榮。

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