噁心！武漢高校食堂 廚工用腳洗菜、地上香腸沒洗丟回托盤

有員工被拍到穿着水靴踩入盆內洗菜。（視頻截圖）

湖北武漢 市東湖學院日前被爆出學生餐廳環境髒亂的影片，不但有大叔在廚房內抽菸，還有阿姨穿著雨鞋用腳洗菜，還有把掉在地上的香腸沒洗就丟回托盤、一連串離譜行徑引發各界關注。校方獲報展開調查，除了下令停業外，相關人員也遭到辭退。

據香港 01報導，網上片段顯示，東湖學院的「品味軒」食堂內一名女員工坐在椅子上將跌在地板上的香腸遂一撿回托盤內；另有員工被拍到穿著雨鞋踩入盆內洗菜，旁邊則有人在抽菸。

工作人員撿起地上食材。（視頻截圖）

影片曝光後，東湖學院表示，會再釐清廚房內部的相關問題，強調校方高度重視事件，已即時約談相關負責人終止其服務，辭退涉事員工，以及將相關的管理人員停職，同時將全面檢查食堂所有供應商，加強衛生監管，對任何相當食堂的衞生違規情況採取零容忍態度。更承諾讓學生吃到乾淨的食物，確保不會再有同樣的問題發生。

看了影片之後，網友紛紛炸裂痛罵，「恐怕看到的只是冰山一角」、「學生看見這個新聞可能都反胃了」、「每個廚房都應該無死角監控才行」、「我他媽人裂開，我前幾天考教資剛在這個學院吃的飯」、「他們家就沒有小孩嗎」、「我們學校... 天啊畢業後我還老在朋友圈吹我們學校食堂多好吃」。

還有人留言批評涉事食堂員工的劣行，「太可怕了吧，這到底是什麼心腸啊」、「他們沒小孩的嗎？不會長大嗎？不吃飯的嗎？怎麼忍心做出這種事」、「每個廚房都應該無死角監控才行」。