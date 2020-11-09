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從唐山逆行千里到武漢抗疫 志願者「虎哥」病逝

中國新聞組／北京9日電
瞞家人赴武漢戰疫的志願者虎哥。（取材自紅星新聞）
瞞家人赴武漢戰疫的志願者虎哥。（取材自紅星新聞）

瞞著家人、從河北唐山逆行千里到湖北武漢戰疫的志願者「虎哥」，日前因病去世。虎哥2月9日開始在武漢礄口區義務運送患者、物資長達24天，卻在新冠病毒檢測中，被診斷出患有腫瘤，因此返唐山休養。虎哥離世的消息傳出後，有車隊志願者表示，打算去唐山送他最後一程。

紅星新聞報導，今年2月，55歲的虎哥瞞著家人、偷偷從唐山出發，自己開著一輛輕型客車到武漢做志願者，他說，「鄰家有難要幫一把，這是中華民族的好傳統，而瞞著家人是為了避免家人的擔心」。據了解，汶川地震時，他也曾到汶川做志願服務。

到武漢之後，虎哥每天八點在礄口區義務開救護車，來往於隔離點、醫院與居民樓間接送病人，五點交班後，還會幫志願者車隊運送物資給醫院。

志願者車隊領隊安迪表示，虎哥是唯一一位外地志願者，「虎哥隨叫隨到，不管多晚，有時候物資有幾千箱，運輸的地點也很分散，到了晚上11、12點還沒運完，我隨時聯繫虎哥，他都會開著小客車過來幫忙」。

據報導，在一次新冠篩檢中，虎哥被查出患有腫瘤，醫務人員建議他不宜再進行高強度的工作，雖然他說自己不怕死，但不想給人添麻煩，經過相關部門協調，於3月回到唐山休養。

虎哥病逝的消息傳出後，一名車隊志願者說，虎哥離開武漢時，他們曾約定好要去唐山看他，也約定來年一起看武漢的櫻花，這些都還沒來得及實現，虎哥就走了，「太突然了，我們打算組織車隊的志願者，開車去唐山送虎哥最後一程」。

武漢 腫瘤 檢測

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