日增61例！新疆疫情反彈 至今已273確診

中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出COVID-19核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。示意圖。（路透）

新疆疫情 反彈後，至今未獲得控制。據央視新聞報導，新疆喀什疫情防控新聞發布會昨天通報，10月30日24時至31日18時，新疆新增無症狀感染者61例。截至10月31日18時，新疆（含兵團）現有確診病例51例，無症狀感染者222例，共計273例。而據健康時報統計，10月份中國 新冠病例總共新增了559例，大多為境外輸入病例。

新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇表示，新疆喀什昨天通報的新病例，均來自疏附縣和阿克陶縣，前者通報了46例，後者通報15例。

此外，國家衛建委發布新冠肺炎疫情最新情況顯示，截至10月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例355例（其中重症病例9例，不包含無症狀感染者），累計治愈出院病例8萬0984例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5973例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者85萬9748人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬3280人。

健康時報稱，10月份新增確診病例裡，其中境外輸入病例494例，其中以上海上的輸入病例最多，為53例，其次是廣東省15例；10月份確診病例裡，以新疆維吾爾自治區累計確診51例最多，山東省累計確診14例次之。

染新冠進口冷凍肉包裝 已流入山東市面

中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出新冠病毒（COVID-19）核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。

中央社引述澎湃新聞、齊魯網等媒體報導，山東威海文登區委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組10月31日發布通報，流入當地的這批冷凍豬肉，是從巴西經山東省煙台市進口的去骨頸部肉（俗稱梅花肉）。

通報要求，9月22日至10月22日到「集傑尚品自助烤肉」用餐，或10月8日至10月14日到「河南水產品市場」二期東側「放心肉食」，購買過上述肉類的民眾及家人，主動向所屬社區（村居）和機構登記報備，同時做好自我健康觀察。

通報還規定，個人申報和單位摸排工作務必於今晚10時前完成，並將對因瞞報、謊報造成嚴重後果的單位和個人，依法依規追究責任。

山東省安丘市政府官方微博上午則通報，共有15件包裝檢出病毒陽性反應的肉品流入當地鑫牛市場「盛鑫肉品批零中心」，目前已相關接觸人員全部實行隔離觀察，並對相關場所進行消毒殺菌。

通報也持續呼籲10月4日到6日間有到這處零售中心的民眾主動通報，並參與核酸檢測 。

通報表示，當地已對於已經掌握的相關豬肉經營戶、外包裝廢品收購人員、物流運輸人員及其家人和市場全體人員、外部環境樣本全部進行了核酸與血清樣本雙檢測，結果均為陰性。

山東省青島市10月中旬也傳出新冠病毒本土疫情，當局雖在五天內完成全市檢測，但當地一名女護士，10月29日被發現在隔離醫院內遭到感染，目前已排查到71名密切接觸者隔離觀察。

針對青島疫情源頭，中國官方曾在17日晚間公布，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上驗出活病毒，是國際上首次在冷凍食品供應鏈外包裝上分離到新冠病毒。