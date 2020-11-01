我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡前別忘時鐘撥回1小時！ 夏令時間11/1凌晨2時結束

日增61例！新疆疫情反彈 至今已273確診

中國新聞組／北京1日電
中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出COVID-19核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。示意圖。（路透）
中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出COVID-19核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。示意圖。（路透）

新疆疫情反彈後，至今未獲得控制。據央視新聞報導，新疆喀什疫情防控新聞發布會昨天通報，10月30日24時至31日18時，新疆新增無症狀感染者61例。截至10月31日18時，新疆（含兵團）現有確診病例51例，無症狀感染者222例，共計273例。而據健康時報統計，10月份中國新冠病例總共新增了559例，大多為境外輸入病例。

新疆維吾爾自治區衛健委副主任顧瑩蘇表示，新疆喀什昨天通報的新病例，均來自疏附縣和阿克陶縣，前者通報了46例，後者通報15例。

此外，國家衛建委發布新冠肺炎疫情最新情況顯示，截至10月30日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例355例（其中重症病例9例，不包含無症狀感染者），累計治愈出院病例8萬0984例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬5973例，現有疑似病例5例。累計追蹤到密切接觸者85萬9748人，尚在醫學觀察的密切接觸者1萬3280人。

健康時報稱，10月份新增確診病例裡，其中境外輸入病例494例，其中以上海上的輸入病例最多，為53例，其次是廣東省15例；10月份確診病例裡，以新疆維吾爾自治區累計確診51例最多，山東省累計確診14例次之。

染新冠進口冷凍肉包裝 已流入山東市面

中國山東近期在一批巴西進口冷凍豬肉外包裝上驗出新冠病毒（COVID-19）核酸陽性。這批肉品最早自9月下旬便已流入市面。包括安丘市、威海市文登區今天均發布通報，要求曾到流通市面的民眾主動報備。

中央社引述澎湃新聞、齊魯網等媒體報導，山東威海文登區委統籌疫情防控和經濟運行工作領導小組10月31日發布通報，流入當地的這批冷凍豬肉，是從巴西經山東省煙台市進口的去骨頸部肉（俗稱梅花肉）。

通報要求，9月22日至10月22日到「集傑尚品自助烤肉」用餐，或10月8日至10月14日到「河南水產品市場」二期東側「放心肉食」，購買過上述肉類的民眾及家人，主動向所屬社區（村居）和機構登記報備，同時做好自我健康觀察。

通報還規定，個人申報和單位摸排工作務必於今晚10時前完成，並將對因瞞報、謊報造成嚴重後果的單位和個人，依法依規追究責任。

山東省安丘市政府官方微博上午則通報，共有15件包裝檢出病毒陽性反應的肉品流入當地鑫牛市場「盛鑫肉品批零中心」，目前已相關接觸人員全部實行隔離觀察，並對相關場所進行消毒殺菌。

通報也持續呼籲10月4日到6日間有到這處零售中心的民眾主動通報，並參與核酸檢測

通報表示，當地已對於已經掌握的相關豬肉經營戶、外包裝廢品收購人員、物流運輸人員及其家人和市場全體人員、外部環境樣本全部進行了核酸與血清樣本雙檢測，結果均為陰性。

山東省青島市10月中旬也傳出新冠病毒本土疫情，當局雖在五天內完成全市檢測，但當地一名女護士，10月29日被發現在隔離醫院內遭到感染，目前已排查到71名密切接觸者隔離觀察。

針對青島疫情源頭，中國官方曾在17日晚間公布，從工人搬運的進口冷凍鱈魚外包裝上驗出活病毒，是國際上首次在冷凍食品供應鏈外包裝上分離到新冠病毒。

疫情 檢測 中國

上一則

港立法會內會衝突 朱凱迪等7泛民前任、現任議員突被捕

下一則

救芯？習發文：產業鏈關鍵時刻不能掉鏈子

延伸閱讀

新疆疫情再升溫 單日新增61名無症狀感染者

新疆疫情再升溫 單日新增61名無症狀感染者
新疆喀什疏附縣第二次全員檢測 14人呈現陽性

新疆喀什疏附縣第二次全員檢測 14人呈現陽性
新疆增22例確診 排除擴散可能

新疆增22例確診 排除擴散可能
新疆新冠肺炎確診5例 累積178例無症狀感染者

新疆新冠肺炎確診5例 累積178例無症狀感染者

熱門新聞

張銘浩是YHBOYS成員之一，年齡僅16歲。（取材自微信）

16歲男星要和「小姐姐」開房！鹹濕簡訊曝光

2020-10-29 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
浙江遺囑庫提供遺囑繼承的法律諮詢。（取材自錢江晚報）

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

2020-10-31 09:00
一個保溫杯讓丈夫發現妻子出軌。圖為示意圖。(取材自瀟湘晨報╱視覺中國圖)

保溫杯洩婚外情…妻出軌2男 貴州夫痛下殺手

2020-10-29 13:00
李女長相甜美，殺害男醫師手段凶殘。（取材自微博）

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

2020-10-31 11:00
涉事空姐。 （視頻截圖）

空姐偷吃機師?長沙男為她離婚、花百萬被悔婚怒列清單

2020-10-30 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我

100萬元分兒子、工資卡給女兒 浙江80多歲老父：他們不再來看我
廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死

廣西碎屍案一審宣判／女護士殺醫 烹屍沖馬桶判死
川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增

川普還有可能逆轉勝？Google搜尋「川普贏」暴增
紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

紐約新規 外州客「來紐前三天、抵紐第四天」兩檢驗皆陰性才行

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡

飛來橫禍！休旅車衝上人行道 紐約65歲華婦被撞身亡