為了市容美觀 河北保定共享單車「被消失」

河北省保定市北三環外一片荒地，被發現堆放了大量的共享單車。(取材自中國青年報)

河北省保定市街頭的很多共享單車近日突然消失不見了！該市多位居民表示，為創建文明城市，呈現整齊市容，保定正在「藏起」共享單車，惹得居民紛紛抱怨。

中國 青年報報導，保定火車站、萬博廣場、時代商廈、茂業廣場和保百購物廣場等多處原本畫定的自行車停車位，均唱空城計，這些單車去了哪裡？結果在城郊找到了一處「存車點」。

報導指出，上述地點位於保定市北三環外、周莊村的北側，一處貼著「垃圾綜合處置及循環利用實驗點」牌子的荒地上，數不清的共享單車被堆放在一起，綿延1公里；同一片區域還有大量建築垃圾。同時可見載滿單車的貨車進進出出，貨車身上則標示著「城市管理執法」、「創建文明城市人人受益」等字樣。

那些被堆放在荒地的共享單車，表面無明顯破損，用手機掃碼後會發出鳴響，但電子鎖無反應，垃圾處置實驗點的一位工作人員說：「這些車能用，不是違法車輛，也不是壞車，但是『掃不開』。」

報導稱，「掃不開」是因為周莊村附近不屬於獲准在保定市運營的共享單車系統設定的範圍，工作人員說：「給它們規畫以後，它們就能（被）騎回去。」

目前保定市約有17萬輛共享單車，10月1日起，保定交通運輸部門密集約談滴滴、美團、哈囉等共享單車投放企業，要求加強運營維護，助力「創城」市容。10月7日起，該市交通運輸、城市管理、交警三部門聯合開展為期10天的共享單車整治行動。

報導說，保定市是2018至2020年創建全國文明城市提名 城市之一，今年是「創城」周期的最後一年，保定市要求做出漂亮成績，市委宣傳部說：「清理亂停亂放的共享單車，就是為了『創城』工作。」

「我們不反對治理共享單車亂停亂放，但是一刀切地清理、回收，實在矯枉過正。」一位最近改為步行上班的保定居民說。

據報導，網友紛紛吐槽保定共享單車「失踪」，「『創城』為什麼要把共享單車收走？共享單車招你惹你了，排列整齊不也很美觀嗎？」「把共享單車全藏起來就是『創城』了？」「啥時候『創』完啊，我等著車上班啊」。

青桔、哈囉兩家運營商均稱，已充值辦卡的共享單車用戶，可辦理退卡。現在有用戶忙著申請退費，有用戶打算買輛自行車或電動車 代步。