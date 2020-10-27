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新疆新冠疫情源頭未明 中國防疫增添不確定性

中國新聞組╱北京27日電
新疆兩次爆發均由源頭不明的案例引起，這給中國的疫情防控帶來不確定性。(Getty Images)
新疆兩次爆發均由源頭不明的案例引起，這給中國的疫情防控帶來不確定性。(Getty Images)

新疆喀什發現138名新冠病毒無症狀感染者引起關注，本次疫情令人聯想到7月曾經爆發過的疫情，導致新疆全區封鎖近一個半月。兩次均由源頭不明的案例引起，BBC指出，這給中國的疫情防控帶來不確定性。 

據報導，新疆政府10月25日發布，此次首例發現的無症狀感染者是一名17歲女性，在定期核酸檢測中結果呈陽性後，已轉入定點醫院進行隔離觀察。當地對其密切接觸者進行檢測後發現有137人核酸檢測呈陽性，均為無症狀感染者。

官方稱目前源頭不明，傳播路徑仍在調查中。新疆現已啟動重大公共衛生突發事件一級響應，當地被列為高風險地區。

今年7月中旬，新疆爆發新一輪疫情，在開展全民檢測工作和採取嚴厲封城管控措施下，疫情回落。截止9月7日感染案例全部清零，其中累計發現826名確診病例，和238名無症狀感染者。其中絶大多數位於首府烏魯木齊。

報導稱，7月新疆疫情的源頭依舊未明，與本次發現大量無症狀感染者的情況類似。

在中國官方的第六版診療建議中，無症狀感染者不被列為確診病例。因為無症狀感染者不具備臨床的發熱、咳嗽和咽喉痛等特徵。疫情通報中，二者分開處理。

但報導稱，就此前遼寧大連、山東青島多地出現小規模爆發後的防控措施來看，中國對確診病例和無症狀感染者的疫情防控措施幾乎一樣：出現核酸陽性確診者後，全城做核酸檢測。本次新疆喀什地區也不例外。

中國新聞周刊報導，國家衛健委專家組成員王貴強稱，137例無症狀感染者的出現意味著要對這次疫情高度關注，也提示疫情形勢不容樂觀。137例感染者皆為無症狀，有可能意味著這些陽性感染者尚處在感染早期，感染時間不長，後續一部分無症狀感染者會轉為確診病人。

此前，中國未將無症狀感染者列為確診案例引發爭議，外界批評此舉是為了減少確診案例的數據。而不少醫學界和科學家發表論文證明無症狀感染者有極強的傳染性。

首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制已啟動喀什方向人員進京的必要管控措施。圖為北京一...
首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制已啟動喀什方向人員進京的必要管控措施。圖為北京一輛巴士上的市民望向車窗外。(美聯社)

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