新疆新冠疫情源頭未明 中國防疫增添不確定性

新疆兩次爆發均由源頭不明的案例引起，這給中國的疫情防控帶來不確定性。(Getty Images)

新疆喀什發現138名新冠病毒無症狀感染者引起關注，本次疫情 令人聯想到7月曾經爆發過的疫情，導致新疆全區封鎖近一個半月。兩次均由源頭不明的案例引起，BBC指出，這給中國 的疫情防控帶來不確定性。

據報導，新疆政府10月25日發布，此次首例發現的無症狀感染者是一名17歲女性，在定期核酸檢測 中結果呈陽性後，已轉入定點醫院進行隔離觀察。當地對其密切接觸者進行檢測後發現有137人核酸檢測呈陽性，均為無症狀感染者。

官方稱目前源頭不明，傳播路徑仍在調查中。新疆現已啟動重大公共衛生突發事件一級響應，當地被列為高風險地區。

今年7月中旬，新疆爆發新一輪疫情，在開展全民檢測工作和採取嚴厲封城管控措施下，疫情回落。截止9月7日感染案例全部清零，其中累計發現826名確診病例，和238名無症狀感染者。其中絶大多數位於首府烏魯木齊。

報導稱，7月新疆疫情的源頭依舊未明，與本次發現大量無症狀感染者的情況類似。

在中國官方的第六版診療建議中，無症狀感染者不被列為確診病例。因為無症狀感染者不具備臨床的發熱、咳嗽和咽喉痛等特徵。疫情通報中，二者分開處理。

但報導稱，就此前遼寧大連、山東青島多地出現小規模爆發後的防控措施來看，中國對確診病例和無症狀感染者的疫情防控措施幾乎一樣：出現核酸陽性確診者後，全城做核酸檢測。本次新疆喀什地區也不例外。

中國新聞周刊報導，國家衛健委專家組成員王貴強稱，137例無症狀感染者的出現意味著要對這次疫情高度關注，也提示疫情形勢不容樂觀。137例感染者皆為無症狀，有可能意味著這些陽性感染者尚處在感染早期，感染時間不長，後續一部分無症狀感染者會轉為確診病人。

此前，中國未將無症狀感染者列為確診案例引發爭議，外界批評此舉是為了減少確診案例的數據。而不少醫學界和科學家發表論文證明無症狀感染者有極強的傳染性。