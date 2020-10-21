五中全會前 新華社、人民日報同一天換社長

庹震接任人民日報社長。（新華社）

19屆五中全會召開前，兩大官媒新華社及人民日報社均在同一天宣布「易帥」，新華社總編輯何平接替蔡名照兼任新華社社長一職，人民日報社同樣由總編輯庹震接替李寶善兼任人民日報社社長。

中央社報導，新華社、人民日報為中國 平面媒體的頭兩大黨媒，何平、庹震接任社長，大致符合近年來由總編輯升任社長的慣例。但這兩大黨媒選在五中全會即將召開前更換社長的理由，目前尚不明朗。

綜合中國媒體報導，何平、庹震接任社長後，仍暫時兼任總編輯職務。至於原任社長蔡明照、李寶善的去處，則未見報導。

具有現任中紀委委員身分的何平於1957年在北京 出生，是一名高級記者，享受國務院 政府特殊津貼。香港01報導，何平畢業於北京大學中文系新聞專業，畢業後就加入新華社工作。何平自1995年起，先後歷任新華社總編輯助理、副總編輯兼國內部主任、新華社副社長兼常務副總編輯、黨組副書記。何平於2007年起出任新華社總編輯，如今再兼任新華社社長及黨組書記。

至於具有現任中央候補委員身分的庹震，1959年9月出生，武漢大學經濟系政治經濟學畢業，亦是一名高級記者。庹震最初是在經濟日報社總編室擔任編輯，並先後歷任社工交部副主任、記者部副主任、記者部主任、編委會委員、副總編輯、總編輯。庹震曾於2011年7月至2012年4月出任新華社副社長，其後就到廣東省出任宣傳部部長，以及在2015年6月至2018年3月出任中宣部副部長。庹震於2018年3月起出任人民日報社總編輯。