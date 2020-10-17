iPhone 12預售秒殺 中國網友：說的好抵制呢？

在天貓平台，iPhone 12 Pro的預購早顯示杭州市已經售光，沒法下單購買。（取材自錢江晚報）

中美關係緊張絲毫不影響中國 民眾搶購蘋果 新款手機。16日晚8時，iPhone 12系列中的iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款機型在中國各電商平台正式開放預購，結果兩大電商：蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店都瞬間遭到秒殺。許多搶不到的網友傻眼問道：「不是都說好不買的嗎？」

16日晚預售的iPhone 12與iPhone 12 Pro預計10月23日正式推出。其中，iPhone 12採6.1吋螢幕，256 GB版中國售價7599元人民幣（約1142美元），iPhone 12Pro起售價則是8499元。

上海報業集團旗下新媒體「界面新聞」指出，僅管暫時沒有官方數據，但其中搶手機型幾乎不到一分鐘就無法下單。其中，京東平台上iPhone 12預約人數早已超過20萬。

每日經濟新聞也表示，預售開始後不久，蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店就顯示「無貨」。僅管蘋果官網可以正常下單，但不少網友反映蘋果官網超「卡」，甚至根本無法打開。

錢江晚報報導，天貓的預購數據顯示，相比iPhone 11，iPhone 12消費者熱度足足提高了兩倍！京東的數據顯示，預售十分鐘，iPhone 12已經顯示無貨，iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini的預購數量也合計超過47萬，顯示了果粉的強烈購機欲望。

每日經濟新聞報導稱，中國網友因此罵聲一片，網路上的留言盡是：「我根本擠不進去，我就想買個手機」；「十幾分鐘都打不開蘋果官網」。有買到的人表示，花了一小時才搞定。

還有網友說：「你們都說不買的，官網都卡成什麽樣了？你們這群騙子！」，也有網友說，「說好的抵制呢？」、「買蘋果就無腦？」

新浪科技也報導，預售開始後不久，不少網友吐槽蘋果官網一度崩潰，付款難。