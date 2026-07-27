赴美留學前準備啥？中國家長送娃去學應對ICE、反綁架

中國孩子赴美留學前，先學「防綁架」和應對ICE？圖為紐約哥倫比亞大學一名國際學生遭移民執法人員「先抓再放」，引發民眾抗議。（取材自觀察者網/東方IC圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北京暑期訓練營教中國學生模擬綁架、霸凌與詐騙應對。

北京暑期訓練營教中國學生模擬綁架、霸凌與詐騙應對。 重點二： 課程新增如何面對ICE突襲檢查，強化赴美留學生安全準備。

課程新增如何面對ICE突襲檢查，強化赴美留學生安全準備。 重點三：家長因中美關係與簽證不確定性升高，對留學前景更焦慮。

中國學生赴美留學，不僅要留意收緊的美國入境新規和自身實力，還得學會如何在遇上美國移民與海關執法局（ICE ）突襲、綁架、詐騙和霸凌時應對與反擊？隨著中國留學生 和家長們對留美安全疑慮的加深，北京一所私人暑期訓練營近日就開設了這樣的課程，藉由模擬演練等方式，讓中國學生具備在美被綁架、遇仇恨犯罪、電話和詐騙、校園霸凌和應對ICE的突襲檢查等能力，不少準備赴美的留學生家長紛紛將孩子送往該校求平安。

據觀察者網引述南華早報報導，北京學生露露（Lulu Lu，音譯）就是該訓練營學員之一，某日她在訓練營準備上床睡覺時，一名男子強行闖入房間對她大喊「趴下，把手機給我！」隨後蒙住露露的眼睛，捆住她的雙手，要求她給父母錄製一段手機留言，乞求他們支付贖金。

這場景是北京該所私人暑期訓練營中的一名教練為露露進行的一場模擬演練，目的是訓練她如何應對綁架事件，以防她兩個月後赴美國留學期間真的遭遇類似情況。此類課程是中國學生為應對赴美留學潛在風險而採取的最新舉措，這種風險意識在一定程度上源於川普政府對國際學生日益不友好的政策以及正在不斷變化中的中美關係。

露露決定赴美留學後，她的母親得知有為赴美留學生提供準備課程的暑期訓練營後，便毫不猶豫地為女兒報了名。當露露接受完「模擬綁架」後，教練們坐下來與她進行了復盤，提醒她的關鍵要點包括：趴到地面上、弄清綁匪的訴求，以及不要激怒對方。「我希望自己永遠都不會用到這些東西，但在學習之後，我確實感覺自己更加警覺了。」露露說。

該訓練營在社交媒體上的廣告稱，它們的安全培訓依據的是對美國110所大學校園進行風險評估後形成的報告。該課程讓學生模擬應對仇恨犯罪、電話和網路詐騙、校園霸凌等情景，而最新增加的內容則是如何應對ICE的突襲檢查，目的在使留學生面對突發突襲時，能夠保持冷靜並有效應對。

報導稱，該訓練營提供的其他一些情景似乎缺乏實際風險依據。例如，目前沒有證據表明美國陌生人綁架案件有所增加。這家北京訓練營的創始人則拒絕回應。

報導稱，像露露一家這樣的許多家庭，對曾經期待的留美未來已經不再那麼確定。一名來自廣東省的家長就表示，面對不斷惡化的環境，他們已經降低了預期，收到的大學錄取通知也比預想中更少。

雪城大學教授馬穎毅認為，川普政府的政策變化已經影響了這些家庭對未來的長期信心。如今，他們更加擔心簽證政策是否穩定，以及畢業後的就業機會是否存在。