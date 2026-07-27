鄧煜獲菲爾茲獎 昔日隊友柳智宇：他的研究我已看不懂

柳智宇坦言，看到王虹和鄧煜獲獎，心裡是有一些羨慕的。（視頻截圖）

曾被譽為「數學天才」的柳智宇，日前談及中國數學家鄧煜獲得有「數學界諾貝爾獎 」之稱的菲爾茲獎時表示，兩人曾是國際數學奧林匹亞集訓隊室友，雖是競爭對手但交情深厚。他形容鄧煜「很單純，很熱愛數學，對數學既執著又熱情」，並坦言自己閱讀鄧煜此次獲獎研究時，部分分析學技巧已「看不懂了，太艱深了」。

極目新聞報導，2026年國際數學家大會23日在美國費城 開幕，國際數學聯盟公布第21屆菲爾茲獎得主，中國數學家王虹、鄧煜雙雙獲獎。

柳智宇表示，他與鄧煜的緣分始於國際數學奧林匹亞集訓隊。兩人雖然來自不同學校，算是競爭對手，但當時是室友，感情很好，「他（鄧煜）很單純，很熱愛數學，對數學既執著又熱情。同時他也很豐富，他會給我聊圍棋，我會給他聊我寫的詩，以及對人生、宇宙的一些思考。」

談到鄧煜此次獲獎研究，柳智宇表示，鄧煜對組合、圖論、數論等領域都有扎實理解，研究中也運用了大量圖論知識，其中部分思路與國際數學奧賽常見方法相近，但更多涉及分析學技巧，「有些我已經看不懂了，太艱深了。」

據報導，身為北京大學校友，柳智宇也提到另一位菲爾茲獎得主王虹。他表示，兩人或許曾一起上過課，但對王虹了解不多，不過他認為王虹具備「非常堅韌的品質，有對熱愛的極致執著與堅持」，並說：「他們獲獎，我特別祝福他們。」

對於外界認為，如果他持續投入數學研究，也有機會獲得菲爾茲獎，柳智宇回應，「確實有這種可能性。」不過，他也透露，高二暑假時眼睛出現嚴重問題，一度對未來充滿恐懼，高三時期及獲得國際數學奧賽金牌的過程都十分艱辛。

柳智宇說，進入大學後情況更加困難，許多時候必須請父母或室友將書本內容讀給他聽，或錄成音檔協助學習，「那個時候太難了。」他也透露，後來選擇出家與身體狀況有很大關係。

報導指出，談及王虹、鄧煜獲獎，柳智宇坦言，心中「有一些羨慕」，但對目前生活感到滿意，「沒有得到的，可能本來就不應該是我的。」

公開資料顯示，柳智宇1988年出生於湖北武漢，2006年獲國際數學奧林匹亞滿分金牌後保送北京大學，畢業後曾獲美國麻省理工學院全額獎學金，之後選擇出家。2022年還俗後投入心理學與傳統文化推廣工作，並創辦公司。

鄧煜和柳智宇的交集源自奧數集訓隊的經歷。（來自北京大學微信公眾號）