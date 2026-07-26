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少子化衝擊 中國平均每天有22所小學、59所幼兒園消失

記者謝守真／即時報導
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受少子化衝擊，中國2025年普通小學較上年減少約8,000所，平均每天減少近22...
受少子化衝擊，中國2025年普通小學較上年減少約8,000所，平均每天減少近22所。（新華社）

少子化海嘯來襲。中國教育部最新統計公報顯示，去年中國小學減少約8,000所，平均每天有22所小學消失；幼兒園減少2.14萬所，日均關停近59所。分析認為，學齡人口減少並非短期波動，而是將持續數十年的長期趨勢。

據財經雜誌報導，湖南長沙一所重點小學今年招生規模較往年明顯縮減，附近其他學校也出現招生不足情況，甚至有非重點小學僅招滿一個班。昔日一位難求的場面不再，小學招生壓力已成普遍趨勢。

中國教育部近日公布的「2025年全國教育事業發展統計公報」顯示，中國小學數量自2020年起已連續六年下降，五年累計減少約3.4萬所；幼兒園數量自2022年達峰後，三年間減少近6萬所。在園幼兒人數也從2020年的4,818.26萬人降至2025年的3,225.52萬人，降幅超過三成，少子化影響正由學前教育延伸至義務教育階段。

根據奕陽教育研究院「人口變遷與學前教育發展」課題組預測，2027年至2030年，中國在園幼兒將降至2,500萬人左右，不足2020年高峰的一半。

廈門大學經濟學院經濟學系副教授丁長發表示，這輪學齡人口收縮並非短期波動，而是將持續數十年的長期趨勢，學齡人口減少也為教育發展從「規模滿足」轉向「品質提升」打開改革窗口。他指出，過去教育資源布局是靜態鋪開，未來必須轉向「跟人走」，依據真實學齡人口分布動態配置資源。

少子化壓力也正由學前教育傳導至小學階段。2025年中國普通小學為12.83萬所，較上年減少約8000所；在校生較上年減少406萬人，招生人數減少約155萬人，降幅約9.6%。根據東北師範大學教育學部教授秦玉友團隊預測，「十五五」期間小學入學人數仍將下降，2029年可能降至928萬人，較2023年峰值減少近半。

在生源減少背景下，小班化教學成為政策方向。中國國務院6月印發「教育發展「十五五」規劃」，將「結合實際有序推進小班化教學」寫入規劃，象徵小班化教學由地方探索上升至政策層面。

丁長發認為，過去受制於龐大的學齡人口，教育資源長期處於緊缺狀態，主要目標是保障入學機會；如今隨著生源減少，提升教育品質具備現實條件。

精華 FAQ

  • 中國小學與幼兒園數量明顯下降，去年小學約少8000所、幼兒園少2.14萬所，日均分別消失22所與59所，反映生源減少已直接衝擊教育布局。

  • 文章引述專家指出，學齡人口收縮並非短期波動，而是將持續數十年的長期趨勢；從在園幼兒到小學招生，都已出現持續下降，顯示少子化影響正在擴大。

  • 在生源縮減下，政策開始推動小班化教學，並要求教育資源配置從過去靜態鋪開轉向依人口分布動態調整，以提升教育品質而非只滿足入學需求。

教育部

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