廣西1隻馬犬被洪水沖走10天 自行走回家…50斤瘦到20斤

狗狗憑著驚人毅力自行找回了家。（取材自大象新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 廣西百色一隻馬犬在洪水中被沖走10天後奇蹟返家，從近50斤暴瘦到20餘斤，飼主與愛犬重逢落淚，感動網友熱議。

廣西百色近日發生一起感人的寵物 尋家奇蹟，飼主陸先生養了三年多的馬犬（瑪連萊犬）日前在洪水中被急流沖走失聯長達10天，就在全家幾乎不抱希望時，這隻狗狗竟憑著驚人毅力自行找回了家。重逢時，愛犬已從原本近50斤瘦到僅剩20餘斤，主寵相見瞬間流淚擁抱，網友感動形容這簡直是現實版的「忠犬八公」。

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大象新聞報導，飼主陸先生哽咽回憶重逢場景，表示自己前一天下午還前往河邊搜尋無果，沒想到愛犬竟奇蹟般出現在家門口。「不知道牠被沖了多遠，今天回到家看到牠的那一刻，牠一直流著淚，我也一直流著淚，牠竟然自己找回來了。」看到狗狗瘦成皮包骨、整整瘦了一大半，陸先生當場落淚，直呼不敢想像愛犬這10天經歷了多少飢餓、疲憊與危險。

這隻走失的馬犬平時非常聽話且通人性，面對虛弱不堪的愛犬，陸先生擔心其身體無法承受暴食，不敢一次性餵飽，透露「只能先煮了稀飯，給它吃了幾塊肉，慢慢調養」，希望能陪伴牠慢慢恢復健康。

這段「狗堅強」歷經險阻尋家的故事與影片隨即在網路引發廣大熱議，無數網友被狗狗的忠誠深深打動，評論區紛紛留言直呼：「好忠誠的狗狗，受盡苦難還能找到家」、「萬物有靈，這就是現實版忠犬八公」。

不少網友也對狗狗的靈性給予高度讚揚，「一條堅強認主的中華田園犬，突然不想叫它『狗』了」、「狗不嫌家貧，洪水氾濫、餓了十天，還能獨自跑回家，太有靈性了」。

狗狗憑著驚人毅力自行找回了家。（取材自大象新聞）