我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

廣西1隻馬犬被洪水沖走10天 自行走回家…50斤瘦到20斤

中國新聞組╱北京23日電
狗狗憑著驚人毅力自行找回了家。（取材自大象新聞）
狗狗憑著驚人毅力自行找回了家。（取材自大象新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

廣西百色一隻馬犬在洪水中被沖走10天後奇蹟返家，從近50斤暴瘦到20餘斤，飼主與愛犬重逢落淚，感動網友熱議。

廣西百色近日發生一起感人的寵物尋家奇蹟，飼主陸先生養了三年多的馬犬（瑪連萊犬）日前在洪水中被急流沖走失聯長達10天，就在全家幾乎不抱希望時，這隻狗狗竟憑著驚人毅力自行找回了家。重逢時，愛犬已從原本近50斤瘦到僅剩20餘斤，主寵相見瞬間流淚擁抱，網友感動形容這簡直是現實版的「忠犬八公」。

tiktok loading...

大象新聞報導，飼主陸先生哽咽回憶重逢場景，表示自己前一天下午還前往河邊搜尋無果，沒想到愛犬竟奇蹟般出現在家門口。「不知道牠被沖了多遠，今天回到家看到牠的那一刻，牠一直流著淚，我也一直流著淚，牠竟然自己找回來了。」看到狗狗瘦成皮包骨、整整瘦了一大半，陸先生當場落淚，直呼不敢想像愛犬這10天經歷了多少飢餓、疲憊與危險。

這隻走失的馬犬平時非常聽話且通人性，面對虛弱不堪的愛犬，陸先生擔心其身體無法承受暴食，不敢一次性餵飽，透露「只能先煮了稀飯，給它吃了幾塊肉，慢慢調養」，希望能陪伴牠慢慢恢復健康。

這段「狗堅強」歷經險阻尋家的故事與影片隨即在網路引發廣大熱議，無數網友被狗狗的忠誠深深打動，評論區紛紛留言直呼：「好忠誠的狗狗，受盡苦難還能找到家」、「萬物有靈，這就是現實版忠犬八公」。

不少網友也對狗狗的靈性給予高度讚揚，「一條堅強認主的中華田園犬，突然不想叫它『狗』了」、「狗不嫌家貧，洪水氾濫、餓了十天，還能獨自跑回家，太有靈性了」。

狗狗憑著驚人毅力自行找回了家。（取材自大象新聞）
狗狗憑著驚人毅力自行找回了家。（取材自大象新聞）

精華 FAQ

  • 牠是因廣西百色近日的洪水來襲，在急流中被沖走而失聯，整整10天沒有消息，飼主一家原本幾乎已不抱希望。

  • 牠回家時已從原本接近50斤瘦到只剩20餘斤，整體虛弱不堪，讓飼主陸先生看到後當場落淚，也擔心牠不能一下吃太多。

  • 陸先生先煮稀飯並給幾塊肉，採取慢慢調養的方式避免狗狗暴食不適；影片曝光後，網友紛紛稱讚牠忠誠堅強，直呼像現實版忠犬八公。

寵物

上一則

當娃養… 浙江大叔種出「2層樓高」仙人掌、扛過颱風

下一則

流浪漢進館看書「遭投訴」 杭州圖書館的回應全網點讚

延伸閱讀

5流浪狗排隊等投餵 洛陽烤鴨店15年善舉暴紅 網：老顧客到齊了

5流浪狗排隊等投餵 洛陽烤鴨店15年善舉暴紅 網：老顧客到齊了
寵物當「普通物品」…網紅邊牧遭盜殺 官估價僅2300元 網炸鍋

寵物當「普通物品」…網紅邊牧遭盜殺 官估價僅2300元 網炸鍋
吉林男健行遭7狗狂咬10分鐘 全身縫300多針 狗主人下場出爐

吉林男健行遭7狗狂咬10分鐘 全身縫300多針 狗主人下場出爐
杭州出生17天嬰兒 被寵物狗咬破頭 醫師：牠為1事發狂

杭州出生17天嬰兒 被寵物狗咬破頭 醫師：牠為1事發狂

熱門新聞

劉先生的新能源汽車在境外被鎖車。(取材自封面新聞)

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

2026-07-22 21:36
警方趕到現場發現劉清屍體，並推斷嫌犯應該是近距離將其刺死。（視頻截圖）

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

2026-07-18 09:13
蔣方舟。（取材自揚子晚報）

不只論文造假…蔣方舟「高考作文一字未寫」再被挖

2026-07-17 02:20
費先生父親當年寄的信。（影片截圖）

上海男雲南看日出「順手幫拍照」 竟遇到失聯多年台灣大伯

2026-07-18 08:30
小陳的小米17Ultra徠卡版手機攝像頭密封圈脫落。（取材自1818黃金眼）

浙男砸20多萬 家中200台小米設備 手機送修後…心涼了

2026-07-16 08:30
廣東女子煲的這鍋湯被鄰居認為飄出屍臭味，嚇得報警。（視頻截圖）

粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼

2026-07-16 10:30

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招