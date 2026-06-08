浙男買房住不到10天 得知「凶宅」怒告賣家…二審定讞了

唐先生發現該房發生過非正常死亡。（取材自1818黃金眼）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 唐姓男子購買紹興中古屋後，入住不到十天即得知曾發生非正常死亡事件。

唐姓男子購買紹興中古屋後，入住不到十天即得知曾發生非正常死亡事件。 重點二： 買方主張屬重大誤解並要求撤銷合約，一審曾判准解約與返還房價。

買方主張屬重大誤解並要求撤銷合約，一審曾判准解約與返還房價。 重點三：二審認定買賣合約有效，不宜認定重大誤解，最終改判買方敗訴。

一名在浙江紹興工作多年的唐姓男子，去年5月在紹興市越城區樂苑新村購買了一套面積約60平方公尺、總價73萬8000元人民幣（約10萬9334美元）的中古屋，並登記在妻子名下。不料，唐先生一家入住不到10天，便從社區鄰居口中得知該房屋於2005年曾發生過「非正常死亡」事件。買方隨後向法院提起訴訟要求撤銷合約，一審法院原以「重大誤解」判決支持解約，但經前屋主上訴後，二審法院日前逆轉改判買方敗訴，全案定讞。

「1818黃金眼」報導，唐先生指出，當初為了經濟實惠而決定購屋，但入住約一星期後，母親帶小孩在社區散步時，鄰居告知該房屋曾有獨居老人於屋內非正常死亡。得知消息後，全家隨即搬離。經查，該房屋最早的屋主為一名馮姓獨居老人，2005年2月發生事故後由其子繼承，其後產權多次轉手，唐先生的前手蔣姓女屋主已是第六任房東。

唐先生購買的二手房。（取材自1818黃金眼）

前屋主蔣女士對此表示，自己對20多年前的事情毫不知情。她強調，該房屋此前以每月2700元人民幣穩定出租，原計畫留給女兒當作資產，若知情絕不可能做此安排。蔣女士更反駁，唐先生是因為房價 下跌、自覺買貴，才以此為藉口要求補貼差價，雙方在協商階段便產生爭執。

本案歷經兩審訴訟。一審法院判決書指出，「凶宅」雖非法律明文概念，但房屋內若發生非正常死亡，確實會引發大眾心理不適，進而影響購買意願。一審法官認為，雖然現有證據無法證明蔣女士有故意欺詐或隱瞞之行為，但可認定該交易已構成「重大誤解」，據此判決撤銷買賣合約，雙方應返還房屋與價金。

然而，蔣女士不服一審判決提起上訴。二審法院審理後指出，該房屋買賣合約合法有效且已履行完畢，基於維護正常交易秩序之考量，不宜將此情形認定為重大誤解，因此糾正一審法院之判決，改判駁回買方的全部訴訟請求。

面對二審逆轉判決，唐先生無奈表示無法理解法院的推理，並直言該房屋「相當於砸在手裡了」；蔣女士則強調，既然法院已做出最終判決，雙方應尊重司法結果。該起凶宅訴訟官司也在網路社群引發討論，部分網友認為與心理陰影相比，產權與惡鄰居的問題更難解決，勸慰買方放寬心。