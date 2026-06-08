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演「馬謖」深入人心 69歲張治中病逝 張紀中發文悼念

中國新聞組╱北京8日電
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張治中演馬謖。（取材自快科技）
張治中演馬謖。（取材自快科技）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：山西省話劇院國家一級演員張治中6月6日病逝太原，享壽69歲。
  • 重點二：他曾在94版三國演義飾馬謖、98版水滸傳飾晁蓋，廣受觀眾熟識。
  • 重點三：張紀中發文悼念，稱其為人低調敬業，與劇組多年維持深厚情誼。

曾在經典電視劇94版「三國演義」飾演馬謖、98版「水滸傳」中飾演晁蓋的知名演員、山西省話劇院國家一級演員張治中，6月6日下午病逝太原，享壽69歲。山西省話劇院7日發布訃告證實消息，並表示告別儀式將於8日上午在太原龍山殯儀館舉行。

紅星新聞報導，張治中1957年生於山西，1979年考入山西省戲劇學校話劇班，畢業後進入山西省話劇院從事舞台與影視表演工作，長年活躍於話劇及電視劇領域，參演作品逾70部。其在「三國演義」中飾演馬謖，將角色臨陣悔恨與悲壯情緒刻畫鮮明；在「水滸傳」中則詮釋梁山好漢晁蓋，塑造出深具辨識度的歷史人物形象，成為觀眾熟悉的經典角色之一。

除影視作品外，張治中在話劇舞台同樣成績斐然，曾主演「立秋」、「元朝帝師八思巴」、「活寡」等多部作品，並於2000年憑「元朝帝師八思巴」獲戲劇「梅花獎」，亦曾獲話劇「金獅獎」、山西省「五一勞動獎章」及「德藝雙馨文藝工作者」等多項榮譽。其藝術生涯橫跨舞台與影視，長期致力於角色塑造與戲劇創作。

導演張紀中7日亦透過社群平台發文悼念，回憶兩人因94版「三國演義」結緣合作，指張治中飾演馬謖一角深入人心，「揮淚斬馬謖」成為觀眾印象深刻的經典橋段。他說，張治中其後又在「水滸傳」中詮釋晁蓋，將人物忠義與悲壯展現得層次分明，留下難以取代的螢幕記憶。

張紀中在悼文中提到，張治中為人沉穩謙和、作風低調，對表演始終嚴謹投入，與劇組人員關係融洽。兩人多年來以兄弟相稱，不久前才在活動中見面，未料短時間內竟傳來噩耗，令他深感震驚與不捨。

山西省話劇院在訃告中指出，張治中長年投身文藝事業，為中國話劇及影視發展作出重要貢獻，是「德藝雙馨」的代表性藝術家之一。他的離世，不僅是山西文藝界的損失，也讓不少觀眾對一代經典角色的記憶再添惆悵。

曾在94版「三國演義」中飾演馬謖、98版「水滸傳」中飾演晁蓋的演員張治中，6月6...
曾在94版「三國演義」中飾演馬謖、98版「水滸傳」中飾演晁蓋的演員張治中，6月6日病逝太原。(取材自上觀新聞)

曾在94版「三國演義」中飾演馬謖、98版「水滸傳」中飾演晁蓋的演員張治中，6月6...
曾在94版「三國演義」中飾演馬謖、98版「水滸傳」中飾演晁蓋的演員張治中，6月6日病逝太原。(取材自上觀新聞)

精華 FAQ

  • 他於6月6日下午在太原病逝，享壽69歲，山西省話劇院7日發布訃告證實消息，並宣布告別儀式將於8日上午在太原龍山殯儀館舉行。

  • 他在94版《三國演義》中飾演馬謖，又在98版《水滸傳》中詮釋晁蓋，兩個角色都因形象鮮明、情緒層次到位而成為觀眾難忘的經典印象。

  • 張治中長年活躍於話劇與影視，主演《立秋》《元朝帝師八思巴》等作品，並曾獲梅花獎、金獅獎及多項地方榮譽，藝術生涯備受肯定。

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