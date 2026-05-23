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排名第一的「餐桌噩夢」 河南人直播間喊「不要錢」終於送走它

中國新聞組╱北京23日電
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最權威的吃法莫過於蒜薹炒肉。（取材自新周刊）
最權威的吃法莫過於蒜薹炒肉。（取材自新周刊）

今年河南蒜薹產量暴增，直播間裡，農戶們紛紛開始賣起沒人收的蒜薹，甚至請外地人來帶走自己家的蒜薹，「不要錢、免費送」，隨後在網路上演變成一場由蒜薹表情包、品牌AI聯名海報、創意料理與跨省特產交換交織而成的綠色「蒜薹平行宇宙」大狂歡。

新周刊報導，為了消滅這餐桌噩夢，網友將蒜薹的潛力開發得最全面。除了經典的蒜薹炒肉，還分享了蒜薹鹹菜、涼拌蒜薹絲、燒烤、冰糖蒜薹及天婦羅等食譜，甚至有人用「蒜薹拼豆」排成圖案烙熟。

蒜薹元素更是被網友們做成各種品牌聯名、表情包，打開手機，瞬間就掉入了綠色的「蒜薹平行宇宙」。一頭霧水的外地網友們一邊跟風、一邊好奇，到底發生了什麼，蒜薹怎麼突然就氾濫了？

這場危機也展現了河南人的慷慨。農戶在直播間呼籲外地人來免費抽，網友紛紛喊著：「來河南，管飯管水，只要自己抽了帶走就行。」網路上更流傳著農民的急切呼喊：「希望今天來50個小偷，把俺家的蒜薹都偷完。你要是不會我教你，挎個包、彎個腰，手裡拿個棍兒，一抽就出來了，腰一點兒都不疼。」有火車司機送貨被硬塞二、三十斤，多地景區互動也能免費領。

農戶寧可白送也要抽掉蒜薹，與大蒜種植的特性密切相關。農戶是奔著種大蒜去的，蒜薹只是副產品。若不及時抽掉，養分就會被搶占，影響下面大蒜頭的生長與品質。然而，今年因種植量、氣候及多產區同時上市，產量過大導致收購價過低，難以覆蓋抽蒜薹的人工成本，加上蒜薹保鮮期短、冷藏費用高昂，才成了棘手麻煩。

河南是中國大蒜的主要產區，早在西漢時期張騫出使西域帶回「胡蒜」就在豫東平原紮根，杞縣更憑藉「白玉蒜」成為「中國大蒜之鄉」，大蒜出口國外帶動可觀收入，是本地真正的「蒜盤」。雖然瘋長的蒜薹帶來麻煩，但河南人「隨便帶走」的實在與豪爽，正是獨屬於農業大省的浪漫。

網路上演變出由蒜薹表情包、品牌AI聯名海報。（取材自小紅書）
網路上演變出由蒜薹表情包、品牌AI聯名海報。（取材自小紅書）

河南景區開始套圈送蒜薹。（取材自新周刊）
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河南杞縣的大蒜企業。（中新社）
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