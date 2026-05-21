中國U17男足擊敗澳洲 時隔22年再闖入亞洲盃決賽

中國隊球員謝晉（右）在比賽中慶祝進球。(新華社)

在19日進行的2026年U17男足亞洲盃半決賽中，中國隊以2:0戰勝澳洲 隊，時隔22年再次闖入該賽事決賽。U17男足亞洲盃比賽歷史上曾幾度更名，中國隊在1992年和2004年兩次奪得該項賽事冠軍。22日的決賽中，中國隊將對陣日本 隊，向歷史第三冠發起衝擊。

中國隊球員帥惟浩（中）在比賽中射門得分。(新華社)

新華社報導，本場半決賽一開場，中國隊便積極發起進攻，持續向澳洲隊防線施壓，創造出比對手更多的進攻威脅。上半場比賽，中國隊總共6次射門，3次射正，但未能把握機會攻破對方球門，雙方在上半場互交白卷。

經過短暫調整，中國隊在下半場開場四分鐘便打破僵局，周雨諾前場搶斷後將球傳給中路高速插上的帥惟浩，後者推射破門，中國隊取得1:0的領先。落後的澳洲隊隨即加強進攻，但始終未能實現破門。

下半場補時開始階段，替補出戰的謝晉抓住機會在禁區內完成破門，幫助中國隊以2:0鎖定勝局。

中國隊主教練浮嵨敏評價說，中國隊球員們在本屆亞洲盃表現出了極強的韌性，「特別是在艱難的狀況下，他們依然能夠將自身韌性保持到最後」。球員帥惟浩表示，「這場比賽我們全隊非常團結，拚盡全力拿下了比賽」。

報導指出，在本屆亞洲盃小組賽階段，中國隊曾以1:2負於日本隊。浮嵨敏表示，球隊已從小組賽對陣日本隊的失利中總結了經驗教訓。面對即將到來的決賽，他將結合自身特點和對手的攻防理念加強相應部署。

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