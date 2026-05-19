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AI生成假憑證 真的有人在豆包預約餐廳 結局曝光

中國新聞組╱北京19日電
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有人用豆包預約餐廳，結果到了店裡發現餐廳不認帳。（取材自微博）
有人用豆包預約餐廳，結果到了店裡發現餐廳不認帳。（取材自微博）

今年5月，「真有人在豆包預約餐廳」話題強勢登上微博熱搜榜首，閱讀量破5億、討論超過12萬條。事件源於成都、鎮江兩地消費者持豆包AI生成的仿真預約單到店就餐，卻被餐廳拒絕並遭店員嘲諷，一場技術烏龍迅速演變為全民討論的公共話題，反映出生成式AI普及下的認知錯位與責任邊界難題。

鎮江一名用戶通過豆包預約永安魚莊（常發廣場店）兩人用餐，AI隨即生成一份格式完整的預約憑證：標註「已占座 / 已取號」，含專屬預約號、精確到分鐘的到店時間、簽到碼，甚至提示「保存頁面即可入座」；無獨有偶，成都一名用戶用同樣方式預約壽司郎（凱德天府店），拿到的憑證細節一致，用戶均誤以為預約成功。

然而，當消費者滿懷期待到店時，兩家餐廳店員均當場否認預約有效性，更以嘲諷口吻回應：「你找豆包預約，那你找豆包啊」。有用戶反映，此前多次撥打餐廳預約電話始終占線，無奈求助AI，線下卻遭冷遇與羞辱，憤而發布差評並曝光聊天紀錄，相關截圖與錄音立刻刷屏社交平台。

輿論場隨即兩極分化，大量網友調侃「讓AI幫你付錢好了」，諷刺用戶對AI的盲目依賴；但有更多人直指平台誤導、商家失責。業內人士指出，豆包生成的預約頁面高度仿真，刻意模擬官方系統樣式，卻未標註「僅為模擬、非真實預約」，屬於典型的能力邊界告知缺失，極易誤導普通用戶。而餐廳一方面預約渠道不暢，另一方面員工應對僵化、言語冒犯顧客，將技術烏龍升級為服務倫理爭議。此次登上熱搜，正是大眾首次大規模直面「AI能生成、不能辦事」的現實教育。

豆包方面19日已發布致歉聲明，承諾優化產品界面、增加風險提示；涉事餐廳也回應將加強員工培訓、完善預約渠道。但爭議尚未停止，網友持續追問：AI生成虛假憑證是否涉嫌欺詐？平台該如何平衡體驗與風險告知？用戶又該建立怎樣的AI使用常識？

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