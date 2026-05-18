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成長基地毆打當教導？湖北13歲男孩頭部骨折、險失明

中國新聞組／北京18日電
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開顱手術後的張浩。（取材自海報新聞）
開顱手術後的張浩。（取材自海報新聞）

「孩子送進去7天，再見他時已經躺在醫院急診室裡，右眼看不見，後腦勺、耳朵、手上全是傷。」江西九江的張先生，為了讓13歲的兒子張浩（化名）和不良朋友隔離，將他送往湖北陽新縣宏志達青少年成長基地，當時校方承諾不會打罵孩子，沒想到一個禮拜後兒子卻被「班主任」打到額竇骨折，經過開顱手術後，右眼仍然無法看清。

海報新聞報導，張先生表示，兒子就讀初中二年級，今年4月開始出現逃學、夜不歸宿等情況。家人在網路上看到湖北宏志達青少年成長基地的宣傳後，於5月2日前往位於陽新縣黃顙口鎮的基地實地考察。

張先生回憶，基地內當時約有100名學生，有人在下棋、打球，工作人員向家長承諾不會打罵孩子，會透過專業方式與傳統文化教育協助學生改變行為。隨後，張先生支付3.28萬元（人民幣，下同，約4835美元），替兒子報名為期六個月的培訓課程。

張浩入校後，一名自稱「班主任」的張某與家長建立微信群，稱孩子在六個月內不得離校，家長也不能探視或與孩子通電話，只能透過群組照片和影片了解情況。

5月10日母親節當天，家屬收到基地發來的感恩信，但隔日下午，張浩母親接到張某通知，稱孩子摔傷。張先生表示，對方只透過視訊傳來一張照片，家屬發現孩子眼部嚴重腫脹，立即要求送醫。

據家屬說法，基地先將張浩送往當地診所，之後轉至陽新縣醫院，再轉送武漢大學人民醫院。5月11日晚間，家屬在急診室見到張浩時，發現其眼睛、耳朵、後腦勺及手部均有傷痕。

「一開始送孩子的醫院的班主任說是摔傷的，我後來問孩子，孩子害怕再被送回去，不肯說。我反覆跟他保證不會再送他回基地，他才說實話，他身上的傷是被班主任打的」，張先生說。

報導指出，張浩向父親表示，他在基地期間曾遭宿舍內年紀較大的學生霸凌。5月10日晚間，他寫下求救紙條，請即將離校的學員協助聯繫母親。紙條被張某發現後，張某先以木戒尺打他的手，之後又持空心鐵桿繼續毆打。張浩被打得跪在地上，張某卻認為他在假裝，又用腳踢他的後背，用拳頭打他的頭部和眼睛，張浩當場鼻血直流，昏迷過去。

張浩說，當晚「班主任」張某沒有採取任何救治措施，任由他在地上躺了一夜。第二天上午，張浩告知自己右眼看不見了，張某仍沒有重視，還用雞蛋幫他滾眼睛消腫，張先生認為這反而加重了孩子的傷情。

湖北省人民醫院CT檢查結果顯示，張浩右側額竇骨折、額竇積血，眼眶周圍軟組織腫脹，並伴有多處鼻竇炎症。5月12日，張浩接受長達7小時的開顱手術，但右眼目前仍無法清楚視物。

張先生表示，孩子後續治療費用預估需30萬至50萬元，目前醫院採取「先救治後付款」方式，但基地尚未主動提出負擔醫療費用。

家屬報警後，陽新縣公安局黃顙口派出所已派人赴基地進行現場勘查，涉事教官張某使用的戒尺及鐵質掃把等物品已被扣押。警方指出，目前案件先以行政案件立案處理，待傷情鑑定結果出爐後，再依法界定是否達到刑事案件追訴標準。

張先生表示，目前最大的訴求是依法處理打人者，並要求基地承擔全部醫療費用。他說，孩子現在最害怕的是再被送回基地，「現在最重要的是治好他的眼睛」。

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