湖北翁低血糖昏迷 被指「不行了」 初中孫做一事救回爺爺

湖北初中生小易救下爺爺，視頻在社交平台獲得了330餘萬播放。（社交平台截圖）

79歲湖北老翁日前因低血糖陷入深度昏迷，被家人誤以為「壽終正寢」，一度打算將老翁留在家中等待最後時刻；就讀初三的孫子小易卻判斷爺爺是低血糖發作，力排眾議要求父母撥打120急救電話。醫護人員到場注射高濃度葡萄糖後，老翁約15分鐘後恢復意識並能坐起進食。小易事後也向家人與村中老人科普低血糖相關知識。

大風新聞報導，來自湖北的初中生小易近日將經歷分享到社群平台，影片累積超過330萬次播放。小易表示，79歲的爺爺患有糖尿病與高血壓 ，平時獨自住在鄉下，家人則會定期返鄉探望。由於爺爺不會操作血糖儀，小易平時也會幫忙檢測血糖。

事發當天傍晚，小易正在家中寫作業，接到母親電話稱爺爺突然失去意識，母親說，「爺爺可能不行了」。擔心情況嚴重的小易立刻趕往鄉下，臨走前還帶上血糖儀等基本檢測設備。

據報導，小易回憶，抵達後發現爺爺已陷入深度昏迷，「掐眼眶沒有反應，喊也喊不動，手腳冰涼，但還有呼吸，也會打鼾。」他隨即替爺爺測量血壓與血糖，發現血糖值僅1.6mmol/L，遠低於正常範圍，判斷應是低血糖導致昏迷。

他先嘗試餵食糖水，但爺爺已無法吞嚥，只能維持呼吸。小易因此主張立即叫救護車，不過家中長輩並不認同。「他們不是不想救爺爺，只是不知道是低血糖造成的，認為老人年紀大了，這是正常生老病死。」小易說。

報導指出，儘管遭到反對，小易仍再三要求父親撥打120。當晚9時左右，醫護人員抵達後，替老翁注射一支高濃度葡萄糖。約15分鐘後，老翁恢復意識，甚至能坐起來喊餓，生命徵象逐漸穩定。

事後家人了解，老翁平時施打長效胰島素後，必須按時進食，但因天氣炎熱、食欲不佳，加上不願麻煩家人，當天僅吃了4顆雞蛋，之後便發生低血糖昏迷。

談到當時堅持叫救護車的原因，小易表示：「哪怕爺爺當晚真的要離開，我也會打120，至少幫他輸葡萄糖，看能不能緩解。如果我知道可能是低血糖卻沒有救，我心裡會很難受。」

事件過後，小易也向家中長輩及村裡老人介紹低血糖相關知識。他提醒，低血糖發作速度很快，「可能上一秒還在說話，下一秒就倒下去了。」他建議家中若有糖尿病或高血壓長者，應定期檢測血糖、血壓與血氧，也可常備糖果或高濃度葡萄糖，以便緊急時使用。

小易透露，事件隔天正好是他的理化生操作考試，他最後順利拿下滿分。後續，他還被父母誇獎救了爺爺的命。小易說：「我沒要什麼獎勵，給我也不會要，因為這個事情我就是順手做了。如果遇到陌生人出現這種情況，我也會去幫助他的。」