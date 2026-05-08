「逃出大英博物館」搭檔聯手 短劇「Enemy」催淚、于正也看哭了

無限流短劇「Enemy」引發熱潮，尤其是「梨園雙星」故事，令不少觀眾動容。(取材自都市快報橙柿互動)

一部名為「Enemy」的無限流短劇近日炸穿全網，故事中的主角不斷傳送進各種副本世界做生死任務。在零宣發的狀態下，短劇上線僅兩天全網相關話題閱讀量就突破10億，單集最高點讚突破900萬。尤其是第5集的民國「梨園雙星」對抗日軍的故事，更是讓大批網民落淚。就連知名編劇于正也在微博 發文感嘆「看哭了」。

都市快報橙柿互動報導，「Enemy」第一季共8集，由煎餅果仔（本名張問初）和夏天妹妹這對搭檔共同出演。兩人在現實中合作超過六年，被網友稱為短視頻界的「鳳凰傳奇」，2023年的「逃出大英博物館」短劇是讓兩人聲名大噪。

「Enemy」故事設定大膽而新穎——男女主角在現實中是一對死對頭，卻意外被神秘系統強行綁定，扔進一個個致命副本闖關。

故事的高潮發生在第5集「民國篇」（又名「梨園雙星」）。在這一集中，男女主角在副本終極關卡遇到了兩個BOSS——武生扮相和旦行扮相，均戴著白色面具。激戰後，兩個BOSS的前世故事被揭開：他們原是梨園名伶陳巷口和陳橋頭，人稱梨園雙星。

民國26年冬，南京淪陷。兩人為救30名百姓，假意替日軍唱戲，最終在戲台上以身殉國。毒酒入喉，烈火焚身。一句「今我夫妻二人」臨場絕唱，把生死訣別硬生生唱成震撼人心的家國史詩。這段劇情雖然只有短短13分鐘，卻被無數觀眾評為年度最催淚片段，彈幕裡滿是「不敢再看第二遍」、「哭到眼睛腫」的留言。

煎餅果仔在一次創作分享中提到，這個故事的創作靈感源自抗日伶人筱菊亭的真實故事，正是這個故事打動了他，於是他以此為原型進行藝術化創作。

報導指出，就在劇集刷屏之際，煎餅果仔與夏天妹妹帶著「Enemy」來到杭州，舉辦了一場線下追劇團放映活動。不少粉絲專程從外地趕來，只為在大銀幕上看一次梨園雙星的訣別。