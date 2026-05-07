47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）

47歲的高圓圓 日前突然現身瀋陽皇姑區亞明市場擺攤賣辣白菜，瞬間引爆全場。本來不少人還覺得就是明星擺拍走過場，結果高圓圓切菜、裝袋、秤重一套動作行雲流水，在場民眾都看呆了。相關話題衝上熱搜，網友湧入評論區留言，紛紛表示真正的美人在哪裡都能發光，這種接地氣的鬆弛感太圈粉了。

綜合媒體報導，高圓圓當日穿著印有「森中有林」片名的黑色T恤，搭配卡其色工裝褲，頭髮高高盤起。 她走到亞明市場的一個路邊攤前，立刻切換成了「攤主模式」。 在真正攤主的指導下，她拿起菜刀切白菜，動作乾淨利落，一點也不拖泥帶水。 隨後，她熟練地將白菜裝袋、上秤秤重、打包遞給顧客，整套流程行雲流水。

現場流出的生圖更是讓網友驚嘆，47歲的高圓圓皮膚緊緻白皙，身材苗條挺拔，站在菜市場裡切白菜的她，身上沒有一點中年人的滄桑與疲憊感。

面對蜂擁而至的路人和舉起的手機鏡頭，高圓圓全程保持著甜美微笑，沒有大牌女星的架子。現場的大媽調侃她手藝不錯，讓她以後常來擺攤。 面對路人的熱情，高圓圓溫和回應，完全沒有不耐煩。

當被周圍人問到喜不喜歡瀋陽時，高圓圓笑著連說兩遍：「喜歡！ 喜歡！ 」。 一位來瀋陽旅遊的外地遊客偶然撞見這一幕直呼「超值」，遊客說，表示本來只是想感受一下東北的市井生活，沒想到遇到了這麼大的驚喜，這趟旅行值了。

據報導，高圓圓這次「下凡」擺攤，是為了宣傳即將上映的新電影「森中有林」。 她在片中顛覆以往溫婉形象，飾演一位名叫「王秀義」的東北辣白菜攤主母親。 為了讓表演更真實，她選擇回到電影的取景地，親自上陣體驗角色的日常生活，這種沉浸式路演，瞬間拉近了明星與普通人的距離。

47歲的高圓圓日前突然現身瀋陽市場擺攤賣辣白菜。（取材自微博）