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廣東婦獨力養大9子女 如今還1人帶30孫 有人讚有人心疼

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一家三代同堂，9名子女與近30名孫子女齊聚一堂。(取材自大象新聞)
一家三代同堂，9名子女與近30名孫子女齊聚一堂。(取材自大象新聞)

近日廣東一名母親因「一人帶近30名孫子女」的生活引發關注。她一生育有9名子女，將孩子們撫養長大後，原以為晚年能稍作休息，卻再度承擔起照顧孫輩的責任。如今一家三代同堂，孩子們幾乎天天圍繞在她身邊，從日常起居到照顧看護，她幾乎沒有「下班時間」，家中環境也被形容如同幼兒園般熱鬧。

據大象新聞報導，家屬表示，這名母親年輕時已獨力撫養9個孩子，長期承擔家庭主要照顧者角色。子女成家後，她又接手照顧多名孫子女，日常生活包含煮飯、洗衣及看顧孩子，幾乎整天忙碌，生活重心完全圍繞家庭運轉。

即便長期處於高強度照護狀態，家人稱她鮮少抱怨，甚至逐漸習慣這樣的生活節奏。對她而言，只要能幫子女分擔壓力，就感到安心與踏實。由於家中孩童數量眾多，日常畫面經常是孩子們來回奔跑、嬉鬧不斷，整體氛圍熱鬧「像托嬰中心」。

事件曝光後，在網路上引發兩派看法。有觀點認為，這樣的付出展現了家庭凝聚力，也是傳統大家庭模式的縮影；但也有聲音指出，長輩長期承擔育兒責任，反映出家庭分工與現代育兒壓力問題。

隨著近年雙薪家庭比例上升，不少家庭在工作與育兒之間難以兼顧，隔代教養逐漸成為常見現象。長輩協助照顧孫輩，確實能減輕子女負擔，但若長期依賴，這種「一個人撐起整個家」的生活，也可能使長者持續處於高負荷狀態。

一人照顧多名孫子女，日常生活忙碌不停。(取材自大象新聞)
一人照顧多名孫子女，日常生活忙碌不停。(取材自大象新聞)

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