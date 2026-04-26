上海6歲童鼾聲如雷 查出雞蛋大腫瘤 竟是「兄弟」留在咽喉

圖為拍的CT片子。（取材自新聞坊）

上海一名6歲男童半年前開始嚴重打呼、且飲食習慣改變。家長感覺不對勁便帶他就醫檢查，發現男童的咽喉有一枚大小如雞蛋 的腫瘤 ，經診斷為罕見「畸胎瘤」，可能源自發育不全的雙胞胎胚胎殘留。

環球網報導，劉女士稱兒子小亮今年6歲，發現異常是在半年之前。劉女士說，兒子最近半年打呼，「一天比一天響」 ，想來是遺傳爸爸，但拍他或讓他側著睡都沒用。他挑食，不吃肉，喜歡吃麵條稀飯這些軟的。

據報導，劉女士感覺不對勁，帶孩子去當地醫院做了檢查，本以為只是咽喉部腺體腫大，沒想到是像雞蛋大小的腫瘤。母子倆來到復旦大學附屬兒科醫院就診，經診斷，這顆腫瘤是一顆由生殖細胞長成的畸胎瘤。

復旦大學附屬兒科醫院耳鼻咽喉頭頸外科副主任陳超表示，「它有脂肪，有軟骨，這是雙胞胎可能殘留在咽旁間隙，就發育成了這樣的畸胎瘤」，雖然畸胎瘤絕大多數是良性，但多生於腹腔內。這樣長在兒童咽喉部、又這麼大，極其罕見。腫瘤還在長大，如不及時干預，孩子恐有生命危險。

咽喉部的腺體竟是腫瘤。（取材自新聞坊）

陳超表示，6歲男孩的口咽腔大概在8公分左右，腫瘤已高達6公分多，整個氣道只有一條黑顏色的線是透氣的空間，再讓它繼續膨脹，會出現窒息致死的可能。

據報導，由於腫瘤緊貼頸內頸動脈，甚至明顯將頸鞘壓彎，手術的出血風險極高。復旦大學附屬兒科醫院耳鼻咽喉頭頸外科聯合麻醉科、重症醫學科，緊急定出個體化手術方案，從口部進入，聯合內鏡輔助技術，一點點將腫瘤「摳下來」。最終歷時三小時，這枚6.6x3.5x3公分的畸胎瘤，被分為兩塊完整切除。術後五天，小亮幾乎完全恢復了。

呼吸道占位被清除後，除了生命化險為夷，孩子還出現了一個可喜的變化，那就是食欲大增。劉女士說，他一直鬧著餓呀要吃，還吃了以前不吃的東西，胃口很好。