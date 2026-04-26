發現日軍侵華新罪證…徐州16歲高中生 再捐贈珍貴史料

16歲高中生，或發現日軍侵華新罪證。（取材自央視）

江蘇省徐州市沛縣的高中生于聹鵬，去年12月曾向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館捐贈了兩件日軍侵華文物史料。近日，他從多個渠道新發現了一批日軍侵華相關歷史資料，這批史料包括了多張日軍侵占南京時期的照片。

央視新聞報導，照片中，紫金山天文台、中山陵等標誌性建築清晰可見，而畫面中眾多難民驚慌逃亡的情景。除了照片資料，于聹鵬還發現了日軍記載中條山戰役河南 作戰的機密信件。信件中明確記載「殺了中國軍隊1萬8000人」。但結合該戰役的歷史背景綜合分析，這1萬8000人中實際上絕大多數是手無寸鐵的平民。

另一件異常珍貴的史料，是牛島部隊侵略南京時的侵略畫報原稿。于聹鵬表示，計畫將最新收集的這批珍貴史料再次無償捐贈。

據報導，于聹鵬與老物件的緣分始於6歲。他在大伯薰陶下穿梭於博物院和古玩市場，埋下了對歷史文化的好奇種子。十年間，他利用課餘時間收藏老物件，足跡遍布徐州、南京等地的古玩市場，同時通過二手線上渠道篩選，如今個人收藏已達百餘件，家中儼然成為「小博物館」。

去年，電影「南京照相館」深深觸動了于聹鵬，看完後「心裡像燒著一把火」，他開始用自己的古玩渠道，主動去找日軍侵華的實物證據。

報導指出，自2025年起，于聹鵬持續收集侵華日軍罪證，並多次無償捐贈。截至目前，他已為此累計投入超過10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）。這些資金的來源，主要通過「以藏養藏」的方式實現——通過平時撿漏買到的藏品，變賣掉賺取差價，再用這些錢去做收集史料。

去年9月，于聹鵬在二手網站發現一本日軍「花見部隊」相冊。他和大伯決定用2萬元買下。怕快遞弄壞，于聹鵬從沛縣到長沙，一路把相冊捧回家。剛到手就有人開價20萬，他一口回絕：「賺錢有別的路子，把相冊買回來，是為了讓它發揮最大的價值。」

于聹鵬去年向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館捐贈了兩件文物史料，均為日本侵華的見證，具有重要史料價值。一件是侵華日軍中尉山川儀仁於1937年12月18日寄往日本福島縣山川德太郎的戰地信件。另一件是日軍「花見部隊」相冊，其中收錄44張珍貴照片，集中反映了侵華日軍華北方面軍某部在天津設立野戰醫院的情況，照片清晰記錄了醫院化驗室、物資室、病房的布局，以及日軍的醫療活動和醫院工作人員的情況。

據報導，今年4月1日，于聹鵬又把17張記錄1938年「徐州會戰」的日軍原版照片，捐給邳州禹王山抗日阻擊戰遺址紀念園，「這些全是侵略者自己拍的，鐵證如山。」

在收集罪證的過程中，他曾收到過郵件威脅。可這份威脅反而讓他更加堅定：「文物不會說謊，這些都是真實的歷史，我們必須守護好。」

在他看來，這類承載民族傷痛的侵華罪證絕不能售賣或私藏，唯有公開展示，才能讓歷史真相被看見。未來，他計畫報考考古專業，更深入地挖掘文物背後的歷史。

16歲高中生，或發現日軍侵華新罪證。（取材自央視）

16歲高中生，或發現日軍侵華新罪證。（取材自央視）