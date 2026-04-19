深圳舊書店「9元1斤」火了 有人買1噸 小朋友淘到書轉圈

「九斤書店」舊書店的門頭。（取材自封面新聞）

深圳一家名為「九斤書店」的舊書店因為論斤買賣，9元（人民幣，下同）就能買到一斤，吸引不少大小書友特地造訪淘書，更有書友一次就是買走一噸，掀起討論登上熱搜。店主談起難忘經驗，有次幫淘書的小朋友來瞬間找到要的書，對方還高興得捧著書跳起來。

封面新聞報導，

「九斤書店」店主何澤華（老何）早年是一名建築工人，與舊書生意結緣，始於2000年的湖北宜昌，「我愛看書，工地上休息時，總愛去二手書攤逛，攢的書多了捨不得丟，收廢品的給價又低，見別人擺攤能賣，便想著自己也試試。」

2008年，何澤華輾轉至深圳，嘗試其他生意失敗後，又重拾售賣舊書的老本行，「我放喇叭喊『九塊錢一斤，隨便挑』，就能吸引來顧客。」

何澤華說，從2016年開店至今，「九斤書店」走過十年，其間幾度瀕臨倒閉，「但每次都遇到貴人，一切剛剛好。」

第一個印象深刻的「剛剛好」源自一次特別的饋贈。老何說，2018、2019年左右，一位書友不知道從哪裡獲得的聯繫方式，並找到他，「說有很多書，喊我上門去拿，我跟老婆去了後發現有幾百斤書，我們就說按二手價給幾千塊錢。可書友說直接送給我，還說『你別著急把書當廢品賣了，賣給喜歡看書的人』。」

第二次特別的「剛剛好」，則發生在2020至2022年。老何說，「最大單，是那次書友一次性買走一噸的書。買家買走了3000多本舊書，是給企業或咖啡館做配書的公司，也是按9元1斤買的，算是救活了我們店。」

「我們試過13元到7元不等的定價，反復摸索後，最終定在9元一斤，最貼合市場，也最能留住書友。」何澤華介紹，具體而言，五本以上每斤9元、五本以下每斤10元，門口的電子秤一目了然。

來店裡的人形形色色，有專門來淘書的書友，有帶孩子來感受閱讀氛圍的家長，有累了進來歇腳看書的路人，也有慕名而來的打卡者。尤其是「9元1斤秤重賣舊書」的獨特模式，吸引網友打卡、媒體報導，成為網紅打卡點。

支撐何澤華堅守的，是一個始終刻在他腦海裡的溫暖畫面：「有個小朋友來淘書，說找了好久找不到，結果我隨手一拿就是她找的那本，她捧著書跳起來，開心到轉圈圈，那個畫面過了好多年我現在都記得。」