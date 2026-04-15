雞煲小店日賺200單 老闆不開心：全家累到生病、客人別來了

「莫氏雞煲」意外走紅，店主老莫不堪負荷。（取材自微博）

佛山順德一家「莫氏雞煲」餐廳因網紅探店意外走紅，一天能賺200桌客人。然而，第一現場報導，店主老莫不堪負荷，多次喊話客人「別來了」，並宣布五一假期要休息。

「熱度最好現在就降下來，太累了。」年過六旬的老莫表示，近期顧客太多，「搞得氣都喘不過來，一天只能睡三、四個小時。」「每晚8點截單後，收拾完衛生已是凌晨一、兩點，六點又要起床備料。」

「五一」假期馬上到來，當被問到有何打算，老莫脫口而出，「五一？他們放假我也要放假。」

「莫氏雞煲」餐廳因網紅探店意外走紅，一天能賺200桌客人。（取材自微博）

有網友評價老莫是「最不想紅的老闆」，他反問：「紅有什麼用？賺很多，有命花嗎？賺那麼多幹嘛？」他還表示，如果身體累垮了，掙再多錢也沒用，有錢要大家一起賺。「身體健康是關鍵，我都60多歲了，每天能花多少錢？」

極目新聞報導，老莫妻子透露，全家健康都亮起了紅燈，兩個女兒病倒了，兒子因長期剁雞雙手浮腫貼膏藥。就連店內的幫工都直言，才上一周班就累到失神：「沒正常人撐過第二天！」

老莫恨不得把「沒秘方」三個字刻在門匾上。他反覆強調：「一樣的雞，一樣的藥材，到處都有，個個都看得到。不要吹我這個雞好吃，沒什麼秘方的。」對於此次走紅，他表示被博主劉雨鑫拍到是「走了狗屎運」。老闆還稱，因為這一段的忙碌，女兒已經累病倒了。

報導指出，老莫以前一天10桌客人，收攤後自己直接去唱卡拉OK，早上還能散步，悠閒又自在；自從紅了，再也沒去過卡拉OK。