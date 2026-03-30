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1廳1室月租7千…上海「廢土風」出租房 網：像密室逃脫

中國新聞組／北京30日電
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引發網友熱議的「廢土風」房。（視頻截圖）
引發網友熱議的「廢土風」房。（視頻截圖）

上海宛平南路一套出租房近日引起熱議，仲介稱房東花費10萬元（人民幣，下同，約1.5萬美元）裝修，但這套自帶天井院子的一室一廳卻走「廢土純獄風」，許多網民看了笑稱「看著像一分錢沒花」。

新民晚報報導，這套房月租7000元（約1017美元），從大門就開始讓人傻眼。入戶門造型宛如金庫防盜門，又厚又重，還有密碼鎖加上轉輪設計。大門周圍的牆面斑駁粗糙，自帶防空洞既視感。

圖為房子的門口。（視頻截圖）
圖為房子的門口。（視頻截圖）

進屋後的第一眼會看到一台看似綠色雙開門的冰箱，但伸手一拉，裡面不是冰箱，而是衛生間，裡面的馬桶上還有腳印。仲介表示，這就是一種風格，「其實都是新的，剛保潔做完」。

除了綠色的衛生間「冰箱門」，酒櫃、洗手台和燈光也都是綠色的，有網友笑稱這是「審訊室風」。

臥室主打「廢土風」，牆面像自己徒手砌的，搭配掛燈像是在監獄裡，窗上的玻璃顏色也是房東自己塗的。有網民點評，這是走「純獄風」，每一處都透著「用心但看不懂」的奇葩美感。

引發網友熱議的「廢土風」房。（視頻截圖）
引發網友熱議的「廢土風」房。（視頻截圖）

報導指，客廳更是腦洞大開，黑色吊頂主打一個「烏雲壓頂」，牆面故意做成毛坯房質感，有人說像是「牆起皮了」，也有人說「這是一種肌理感」。

引發網友熱議的「廢土風」房。（視頻截圖）
引發網友熱議的「廢土風」房。（視頻截圖）

牆面故意做成了毛坯房質感。（視頻截圖）
牆面故意做成了毛坯房質感。（視頻截圖）

至於屋中的小院子，紅磚砌牆「沙漠風」，壁燈像警報燈，還死死貼合整體廢土風格，網友說，愈看愈像「密室逃脫的通關場景」。而自帶的天井，則被評為「全屋唯一不太壓抑的地方」。

仲介表示，這套房看著醜，但實則有內涵，需要真正懂它的人，且空調、插座一應俱全；之前租客全是老外，如今爆火後，看房量也隨著暴漲。

這套房源在網路上暴紅，許多人留言說「這哪是租房，分明是租了個密室逃脫」、「這是裝修過的？」、「進去一天能打80份電報，地下祕密聯絡點，邀請同事來吃飯，進門立馬全招了」。也有人暗示房屋地段靠近上海市精神衛生中心，「不愧是宛平南路的住戶，精神狀態很有特色」。

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