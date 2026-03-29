「詞元」搜索量飆18倍 掀算力漲價潮 國產AI「超級底座」發布

3月27日，國產AI算力 「超級底座」眾智FlagOS 2.0正式發布，實現對32款AI芯片的全場景支持。圖為2026中關村論壇年會活動現場，人形機器人樂隊進行演奏。 (中新社)

這幾天，Token（詞元）在中國火了。數據顯示，從今年2月下旬開始，「Token」的搜索量明顯攀升，最高一天達到7.7萬次，比去年日均搜索量高出1850%，帶動算力漲價潮。小米MiMo大模型負責人羅福莉對此表示，今年整個詞元的增長或許會達到100倍，AI賽道競爭從算力將卷向能源。在此趨勢下，中國國產AI「超級底座」發布，將有助算力提效。

央視網報導，詞元調用量爆發，加大對背後算力支撐的需求，也直接拉動算力相關服務的價格。社交平台上，3月1日至3月20日，有將近60萬人參與關於Token的討論。而中國三大雲廠商接連提高AI算力產品價格，十天之內就漲價30%左右。

這個原本更多在技術圈流通的詞，為什麼突然闖進了大眾視野？有的人把它看成一種貨幣，也有人覺得，它更像一種會被消耗掉的「燃料」或「食物」，還有人更注重它的功能性。

小米MiMo大模型負責人羅福莉在2026中關村論壇年會 「人工智慧主題日」論壇上指出，龍蝦 （OpenClaw ）是代理框架層面一個非常革命性、也非常顛覆性的事件，雖然深度Coding的人首選可能還是ClaudeCode，但用過OpenClaw的人會感受到它在Agent框架設計上是領先的， Claude的最新更新其實都在向OpenClaw靠近。

羅福莉還預判了行業長期發展趨勢：「我相信在今年，已經發生的事情是，在過去一段時間內，已經近10倍的增長。那麼今年，整個token的增長會不會達到100倍？」她進一步引申稱「那麼其實我們又到了另外一個維度的競爭，這個競爭就是算力，或者說是推理晶片，甚至下到能源。」

另外，國產AI算力「超級底座」正式發布，由23家頂尖科研機構、高校及科技企業聯合打造的眾智FlagOS 2.0上線，這是全球支持芯片種類最多的AI系統軟件棧，率先實現對18家廠商32款AI芯片的全場景支持，將進一步降低AI開發門檻、提升算力運行效率，助力更多AI便民應用場景快速落地。

智源研究院副院長兼總工程師林詠華在發布現場表示，FlagOS 2.0正是為智能體時代打造的普適、高效、智能的智算基座，這套面向多種AI芯片的統一、開源系統軟件棧，已經成為全球支持芯片種類最多的AI系統軟件棧，「開源是當今世界最具活力的科技創新模式，將為中國高質量發展提供機遇。」

林詠華用「雙重底座」來概括FlagOS的定位：工程基礎底座與人才基礎底座並重，通過社區的力量，70多名成員團隊共同打造新一代開源軟硬件技術生態，讓多元AI真正可用、可學、可共建。