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翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

中國新聞組／北京20日電
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翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

著名物理學家楊振寧辭世5個月後，其遺孀翁帆近期終於公開露面，出席活動並參與學術與交流場合，外界關注其近況與角色轉變。其中楊振寧好友對翁帆的稱呼變了，也引起熱議。

綜合媒體報導，3月15日，49歲的翁帆現身香港一場春茗活動。視頻顯示，她身穿白色風衣，留著新髮型並略帶捲度，現場以毛筆簽名後露出微笑，神情從容。此次露面被認為是她在丈夫離世後逐步走出低潮的重要表現。

翁帆出席一場春茗活動寫書法。(視頻截圖)
翁帆出席一場春茗活動寫書法。(視頻截圖)

3月16日，翁帆再於香港與日本前首相鳩山由紀夫會面，雙方以合十禮互致問候，氣氛友好。據悉，此次為友人牽線的私人會面，鳩山由紀夫在席間表達對楊振寧科學成就的敬重與追思，翁帆亦以鞠躬致意回應。分析認為，這場會面象徵楊振寧生前國際學術與政界人脈的延續。

▲ 影片來源：X平台@FBQQTGX（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

翁帆2天都穿著那件百搭白色雙排扣大衣，只不過第二天是相對正式的場合，她選擇把扣子完全扣起來。換了新的髮型、穿上比較修身的白色大衣，整個人都年輕了許多。

另一點值得關注的是，當天曝光的活動影像中，楊振寧晚年摯友王宮保對翁帆的稱呼，由過往的「楊夫人」或「翁小姐」，轉為「翁博士」，分析指出，稱呼轉變反映其學術身分逐漸被認可。

回顧2004年，翁帆與楊振寧結婚時，因年齡差距曾引發輿論爭議，外界對其動機多有質疑，最惡毒的揣測是：「等老頭一走，拿著遺產改嫁。」那時候大家對她的稱呼，不是客氣的「翁小姐」，就是帶著依附色彩的「楊夫人」，沒人把她當「翁帆」看，大家看到的只是楊振寧身邊的影子。

多年來，翁帆對相關評論未公開回應，持續以實際行動投入家庭與學術工作。很多人可能不知道，嫁給楊老之後，翁帆沒閒著跑去混闊太圈，反而跨界考了清華建築系的博士，從翻譯跨界到建築歷史，這跨度堪稱地獄級難度，何況那時候楊老已經90多了，她還要抽出大量時間照顧。那些年楊家的燈經常亮到深夜，一邊是楊老思考物理，一邊是翁帆啃厚厚的專業專著。

2019年，翁帆取得清華大學建築學博士學位，發的學術文章觀點獨到、行文嚴謹。也就是從這時候起，王宮保對她的稱呼悄悄變了。

2025年楊老走後，那些噁心的謠言又冒出來，稱翁帆「捲遺產跑路去英國了」。這次香港春茗會，翁帆正面回應了：確實要去英國，但那是劍橋大學邀請她去做訪問學者。她隨身帶的不是金銀珠寶，而是整整37個紙箱，裡頭全是楊振寧從2000年到2022年的手稿、講義和學術信函。她是去整理丈夫的學術遺產，把這些珍貴的資料完整地留給世界。

此外，據報導，楊振寧夫婦生前已將約200萬美元捐贈予清華大學，用於學術發展。楊振寧辭世後，翁帆亦已搬離原居住的專家住所，生活維持低調簡樸。

從早年婚姻引發爭議，到近年取得學術成就並投入文獻整理工作，輿論認為翁帆逐漸由「楊振寧夫人」轉向以學者身分被認識。隨著其持續參與國際交流及學術活動，未來動向仍備受關注。

楊振寧與翁帆檔案照。(中新社)
楊振寧與翁帆檔案照。(中新社)

楊振寧的摯友王宮保，對翁帆的稱呼從「楊夫人」改為「翁博士」。(取材自微博)
楊振寧的摯友王宮保，對翁帆的稱呼從「楊夫人」改為「翁博士」。(取材自微博)

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香港 楊振寧 翁帆

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