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湖南無臂單親爸賣炒飯還債 曾是全國游泳冠軍 還捐髓救妹妹

中國新聞組／北京19日電
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吳毅在街頭炒飯。（取材自極目新聞）
吳毅在街頭炒飯。（取材自極目新聞）

近日，一段街頭炒飯視頻在網路走紅，影片中一名無臂男子熟練翻炒蛋炒飯的畫面引發關注，贏得上百萬點讚。這名男子名叫吳毅，現年35歲，是湖南婁底漣源人，也是一名獨自撫養兩名孩子的單親父親，他還曾經是全國游泳冠軍。

極目新聞報導，視頻顯示，吳毅以僅約20公分長的殘肢操作特製鐵鍋與鐵鏟，透過焊接的不鏽鋼圈固定發力，完成起火、倒油、翻炒等動作，數分鐘內即可做出一份蛋炒飯。憑藉嫻熟手藝與勵志經歷，他迅速獲得大量網友關注。

據報導，吳毅出生於1991年，3歲時因誤觸高壓電而截肢， 「那時候不懂啥叫絕望，只知道哭完也得學會自己穿衣，學會吃飯。」成長過程中，他靠著殘肢學會寫字與生活技能，並逐步在體育領域取得成績。

「不能因為沒有手就認輸。」吳毅一路闖關突圍，打怪升級，別人用手做的事，他用小臂一遍遍摸索，硬生生把一個個「不可能」變成了「我能行」，甚至做得更好。

他曾是游泳及跆拳道運動員，參加省級及全國殘障運動會，累計獲得20餘枚獎牌。2009年進入專業訓練後，僅一年便在湖南省殘運會奪得男子SB7級100公尺蛙泳冠軍，2011年又在全國殘運會同項目奪冠，並獲「體育道德風尚獎」。後來他又開始轉戰跆拳道，在全國比賽中也取得不俗成績。

選手退役後，他曾創業經營飲用水廠及承包泳池，但2018年因大雪壓垮廠房陷入困境，背負上百萬元（人民幣，下同）債務。此後，他嘗試經營服飾店、水果攤與燒烤等多種工作，最終於2023年開始擺攤賣蛋炒飯。

吳毅的炒飯生意曾在長沙、婁底夜市走紅，高峰時每日可售出數百份，甚至有外地顧客專程前來品嘗。每份炒飯售價15元，三年未調整。他表示，希望顧客是因為味道而非同情前來消費。

除了個人奮鬥經歷，吳毅曾於2021年為罹患白血病的妹妹進行骨髓捐贈。配型成功後，他主動戒菸戒酒並規律作息，以最佳狀態完成移植。其妹妹術後恢復良好，稱「哥哥給了我第二次生命」。

長期高強度翻炒也對吳毅身體造成負擔。家人表示，他因身高與手臂條件限制，需長時間彎腰操作並近距離接觸油煙，健康已出現問題。吳毅亦坦言，炒飯收入不穩且勞動強度大，並非長久之計，未來考慮尋求新出路，包括嘗試直播帶貨等方式維持生計。

吳毅先前獲得的獎牌和證書。（取材自極目新聞）
吳毅先前獲得的獎牌和證書。（取材自極目新聞）

吳毅炒飯影片獲255萬點讚。（取材自極目新聞）
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