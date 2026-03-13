2男上海打車去珠峰大本營 13天跑6千公里 你猜花多少？

我的頻道

中國新聞組／北京13日電
兩男子從上海打車去珠峰大本營，13天跑完6000多公里，全程花費3、4萬元。(取材自極目新聞)
從上海東方明珠塔打車去西藏珠穆朗瑪峰，有司機會接單嗎？短視頻博主「暴走雷叔」、「辰辰辰辰」與司機陳師傅同行，13天跑完6000多公里，全程花費近4萬元(約5810美元)，其中司機車費1萬元(約1452美元)。回想這一路旅程，川藏線複雜的「怒江72拐」是駕駛最困難的路段之一。

極目新聞報導，「暴走雷叔」（雷軍）和「辰辰辰辰」（張辰）近日發布了幾段視頻，講述了他們從上海打車到珠峰的計畫。兩人決定從幾乎「零海拔」的上海出發，一路向西遊經平原、盆地、高原和山地，可以看到不同的地貌。

使用打車軟件發現，平台預計車費為1萬元至2萬元(約1452至2905美元)，但始終沒有司機接單。直到遇到了願意同行的陳師傅，三人簽署了「責任協議」後，陳師傅便租車上路。

按照三人的規畫，武漢和成都是主要的途經城市，他們從上海走高速先到武漢和成都，再上川藏線。到武漢時，三人還一同登上了陳師傅嚮往的黃鶴樓。

離開武漢抵達成都並短暫停留後，他們來到「318川藏線成都起始點」，踏上了川藏線，繼續向西藏前進。9天後，他們在3月9日成功抵達了海拔5200米的珠峰大本營，完成了這次具有非凡意義的打卡。

雷軍11日說，目前他們三人已回到拉薩，準備坐飛機返回上海。據他估計，包含給陳師傅的辛苦費1萬元，此行三人共花費了近4萬元。

報導指出，這次行程全程6000多公里，幾乎全部路段都是陳師傅駕駛。他已有30年駕齡，但川藏線上複雜的高原路況和天氣變化仍帶來不小的挑戰。他們認為，「怒江72拐」是途中駕駛最困難的路段之一，尤其是海拔超過4000米的埡口，出行前需要及時關注天氣，避免在雪後道路結冰時開車。

「想記錄一下我們的心路歷程，告訴大家，出發永遠比等待更重要。」雷軍說，他們之所以選擇打車從上海前往西藏，是想挑戰他人沒做過的事情，這次行程也讓他們圓了年輕時的夢。

川藏線上的「怒江72拐」路段。(取材自極目新聞)
