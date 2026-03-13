我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

美軍加油機墜毀伊拉克 軍方證實4人罹難

微信新功能「社恐福音」？ 不想接語音視頻可悄悄忽略

中國新聞組／北京13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
微信推出面對面收照片的功能。(取材自南方都市報)
微信推出面對面收照片的功能。(取材自南方都市報)

微信最新版本在語音、視頻方面迎來幾個細節更新，一是「隱身彈窗」，不想接的語音視頻可以悄悄忽略，對方毫無察覺；二是語音「同聲傳譯」，你說鄉音，發出去是外文；三是視頻鎖定屏幕，再也不用擔心聊著聊著誤觸掛斷。

微信在2月底推出面對面收照片和文件的功能，不用添加好友，和對方設備保持靠近即可高速接收原始照片、視頻和文件，讓網友調侃又少一個添加陌生人為好友的理由。

廣東廣播電視台報導，「微信派」12日發布的一則更新消息登上熱搜，被網友親切稱為「社恐福音」。這次更新在語音、視頻通話的細節處做了優化——隱身忽略彈窗、語音同聲傳譯、視頻屏幕鎖定，卻精準戳中了無數人在日常社交中的痛點與無奈。

「隱身彈窗」的出現，終結了無數人接與不接的兩難困境。有些語音與語音或視頻來電，讓人在「不想接」時陷入尷尬。這次更新新增的「忽略」按鈕點擊後，自己的彈窗瞬間消失，對方也不會收到「已拒絕」的提示，只會像普通未接來電一樣等待超時。

「同聲傳譯」功能，則為跨語言溝通搭建了一座便捷的橋梁。微信此次將語音轉文字與翻譯功能結合，支持包括中文在內的18種語言互譯，用戶發送語音後，只需點擊翻譯按鈕，就能將內容實時轉化為目標語言，真正實現「說鄉音，發外文」。

視頻通話「屏幕鎖定」功能，則解決了長久以來的手滑誤點的煩惱。視頻通話點擊右上角鎖形圖標後，掛斷、切換攝像頭、靜音等操作按鈕會全部隱藏，無論如何觸碰屏幕都不會觸發誤操作，徹底告別因手滑導致的通話中斷。

微信裡的文件傳輸助手。(取材自南方都市報)
微信裡的文件傳輸助手。(取材自南方都市報)

世報陪您半世紀

微信

上一則

2男上海打車去珠峰大本營 13天跑6千公里 你猜花多少？

下一則

中商務部：副總理何立峰14日到17日率團赴法與美經貿磋商

延伸閱讀

「開心沒公司管束」 王星越發赤膊慶生視頻 網嘲酒醒社死

「開心沒公司管束」 王星越發赤膊慶生視頻 網嘲酒醒社死
東北千萬網紅「張同學」熱度不再？ 自演付費短劇1.4元挨酸取關

東北千萬網紅「張同學」熱度不再？ 自演付費短劇1.4元挨酸取關
中國多家科技巨頭布局 工信部：「養龍蝦」須「六要六不要」

中國多家科技巨頭布局 工信部：「養龍蝦」須「六要六不要」
未戴耳機看影片、聽音樂 小心被趕下飛機

未戴耳機看影片、聽音樂 小心被趕下飛機

熱門新聞

胡家豪（左）和周佳俊（右）一起野外調查。(取材自潮新聞／受訪者供圖)

浙江17歲學生揭「筷子蛇」新物種 論文登SCI

2026-03-05 21:51
中國興起「養龍蝦」與建構AI一人公司。(新華社)

他養8「龍蝦」打造無人旅行社 創業成本不到萬元

2026-03-11 20:56
艾柯萊·艾山江奪下中國小姐冠軍。(取材自微博)

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

2026-03-09 07:30
巴拿馬市巴爾博亞港（Balboa）的景象。歐新社

中遠暫停巴拿馬港口營運 業者：中國首宗反制措施

2026-03-11 12:35
因男友在性行為動作上過於激烈，26歲女子內出血嚴重，躺在擔架上被送醫急救。（取材自極目新聞）

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

2026-03-06 07:30
前中國外長秦剛。(路透資料照)

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

2026-03-08 10:39

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪

全美4800萬人糧食不足 碩士單親媽為領取食物難堪
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」