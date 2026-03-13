微信新功能「社恐福音」？ 不想接語音視頻可悄悄忽略

微信推出面對面收照片的功能。(取材自南方都市報)

微信 最新版本在語音、視頻方面迎來幾個細節更新，一是「隱身彈窗」，不想接的語音視頻可以悄悄忽略，對方毫無察覺；二是語音「同聲傳譯」，你說鄉音，發出去是外文；三是視頻鎖定屏幕，再也不用擔心聊著聊著誤觸掛斷。

微信在2月底推出面對面收照片和文件的功能，不用添加好友，和對方設備保持靠近即可高速接收原始照片、視頻和文件，讓網友調侃又少一個添加陌生人為好友的理由。

廣東廣播電視台報導，「微信派」12日發布的一則更新消息登上熱搜，被網友親切稱為「社恐福音」。這次更新在語音、視頻通話的細節處做了優化——隱身忽略彈窗、語音同聲傳譯、視頻屏幕鎖定，卻精準戳中了無數人在日常社交中的痛點與無奈。

「隱身彈窗」的出現，終結了無數人接與不接的兩難困境。有些語音與語音或視頻來電，讓人在「不想接」時陷入尷尬。這次更新新增的「忽略」按鈕點擊後，自己的彈窗瞬間消失，對方也不會收到「已拒絕」的提示，只會像普通未接來電一樣等待超時。

「同聲傳譯」功能，則為跨語言溝通搭建了一座便捷的橋梁。微信此次將語音轉文字與翻譯功能結合，支持包括中文在內的18種語言互譯，用戶發送語音後，只需點擊翻譯按鈕，就能將內容實時轉化為目標語言，真正實現「說鄉音，發外文」。

視頻通話「屏幕鎖定」功能，則解決了長久以來的手滑誤點的煩惱。視頻通話點擊右上角鎖形圖標後，掛斷、切換攝像頭、靜音等操作按鈕會全部隱藏，無論如何觸碰屏幕都不會觸發誤操作，徹底告別因手滑導致的通話中斷。