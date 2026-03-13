大唐不夜城「不倒翁小姐姐」辭職 嫁入豪門？她回應了

「不倒翁小姐姐」皮卡晨的表演被譽為「一人帶火一座城」。（取材自微博）

憑藉「一眼萬年」唐風表演帶火大唐不夜城的皮卡晨（本名馮佳晨），曾創下視頻播放量超23億次紀錄。近日，皮卡晨又上了熱搜，原因是她宣布離職，不再做「不倒翁小姐姐」。皮卡晨坦言，生子後育兒育兒帶來經濟壓力，景區又限制其承接外部合作，致她原有薪資難以覆蓋家庭開支，所以決定做自媒體，協助丈夫創業。外傳她嫁入豪門，皮卡晨表示，婆婆齊愛雲雖是秦腔名家，但自己7年來收入僅維持小家開支。

據快科技報導，西安大唐不夜城的標誌性表演者「不倒翁小姐姐」皮卡晨於3月7日正式離職，結束了她持續7年的演藝生涯，相關消息昨天經媒體披露後迅速衝上熱搜，引發熱議。

談及離職後的規畫，皮卡晨透露，除了想要更自由地做一些工作外，還有一部分原因是助力丈夫創業，繼續宣傳西安；「我也想盡自己所能，與他一起做一些更有意義的事情」。

皮卡晨表示，離職計畫醞釀近兩年，主要源於育兒帶來的經濟壓力，坦言生育後養育與教育成本顯著增加，原有固定薪資難以覆蓋家庭開支。同時，景區合同限制其承接外部合作，導致流量貢獻與收入不匹配。

她表示，今年覺得是時候該拋開這些約束，通過自己的努力好好掙錢、好好生活。未來會通過自媒體實現更靈活的工作方式，用視頻宣傳西安，並開放全國巡演合作，實現「演著演著就去到你的家鄉」的願景，但明確拒絕直播帶貨。

針對網傳「嫁入豪門」、「靠婆婆入職高校」等言論，皮卡晨回應稱「我只是個普通的員工，這7年來勤勤懇懇上班，收入也僅夠維持小家的開支」；她並表示自己並非專業藝術科班出身，不符合高校任職條件，不可能進入專業高等藝術院校任職。

據報導，其婆婆齊愛雲系秦腔名家、國家一級演員、現任西安戲劇學院教授、表演（戲曲）專業帶頭人。

另據上游新聞，西安大唐不夜城景區相關工作人員證實皮卡晨在半年前已經從景區離職，信息是最近才發布的，「這個是人家個人意願，單方面離職，可能人家有更好的發展」，皮卡晨離職是其個人行為，景區尊重她的選擇。

皮卡晨走紅後，曾拒絕娛樂公司簽約，堅守崗位，獲評陝西文旅推薦大使及十四運會火炬手，她的離職也引發公眾對文旅從業者生存狀態與職業轉型的廣泛討論。多數網友肯定其「爆紅時堅守7年」的清醒，稱讚離職是兼顧家庭與事業的務實選擇；也有部分聲音質疑其轉型自媒體實為「直播帶貨鋪墊」，或認為景區未充分回報其流量價值，有網友這麼評論：「她曾搖活盛唐的魂，如今搖醒行業的夢」。