米蘭小哥引發「送酥心糖接力」曝期待親赴廣東 體驗工藝

中國新聞組／綜合報導
卡雷姆（Karem）收到徐福記的酥心糖。(取材自南方都市報／受訪者供圖)
近日一名義大利飯店前台因喜歡中國糖果而向遊客求助代購的故事在網路走紅，甚至引發「跨國送糖接力」。米蘭佛羅拉酒店（Hotel Flora）前台員工卡雷姆（Karem）因愛上中國品牌徐福記的酥心糖，不少中國遊客與當地華人紛紛專程送糖給他，讓這款產自廣東東莞的糖果在米蘭意外掀起話題。事件在社群平台迅速傳播，也被不少網友形容為一次溫馨的文化交流。

據南方都市報報導，卡雷姆近日受訪時表示，事情在網路傳開後，他每天仍能收到中國遊客送來的徐福記糖果，「Every encounter has been a very special moment（每一次相遇都是一段非常特別的經歷）」。他回憶，最初是一名中國旅客將酥心糖當作禮物送給他，嘗過之後覺得味道十分驚豔，因此若再遇到中國住客，便會詢問是否能在日後再來米蘭時幫忙帶一些糖。

報導指出，目前卡雷姆在飯店通常從下午2時值班到晚上10時，期間常有遊客專程找到他，把糖交到他手上。他形容這段經歷是「Very pleasant experience（非常愉快的經歷）」，並坦言原本只是一次小小的請求，沒想到會受到如此廣泛的關注，也因此結識了許多來自中國的朋友。

卡雷姆回憶說，原本是飯店的一位中國客人把徐福記的酥心糖當成禮物送給他。品嚐了酥心糖後，卡雷姆被糖的味道驚艷到了。 「那天我就決定，如果還有中國客人住我們酒店，我就請求他們等有機會再來米蘭，請他們帶這種糖給我，因為真的很好吃。」

報導提到，2月16日中國遊客孫女士將卡雷姆請求代購糖果的故事分享到社群平台後，迅速在網路擴散。許多網友專程前往佛羅拉酒店送糖，留言表示「糖紙都不捨得丟，是真愛了」、「這是廣東人從小吃到大的新年糖，很經典」，也有人稱這是「廣貨行天下」的有趣例子。

卡雷姆表示，透過這些相遇，他對中國文化有了更深的認識，也更了解來自中國的旅客。他透露自己在米蘭吃過炒麵、廣東炒飯與蒸餃等中餐，並表示3月底或4月初將接受邀請前往中國廣東東莞，親自體驗酥心糖的拉糖製作工藝，「非常期待這次中國之旅，我想親自去了解中國文化。」

