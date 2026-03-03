甘肅36歲副鎮長戮力為公 開會時腦溢血離世 妻子發文逼哭網友

陳嘉偉的工作照。（取材自極目新聞）

甘肅定西隴西縣鞏昌鎮副鎮長陳嘉偉今年2月14日突然暈倒在工作崗位上，經緊急送醫救治，仍於2月16日（除夕）因腦部出血，經全力搶救無效不幸離世，享年36歲。陳嘉偉離世後，多篇追憶他的文章在網路上引發關注，上千條評論滿是惋惜與悲痛，也成為眾人送別這名基層幹部的溫情「窗口」。

極目新聞報導，陳嘉偉的人生軌跡始終與家鄉隴西緊密相連。他在隴西一中擔任學生會主席，是校足球隊、籃球隊主力，成績名列前茅；深圳大學法學院畢業後，他透過公考進入隴西法院工作。自此扎根基層，一幹就是12年。

其間，陳嘉偉到隴西縣電視台擔任記者，用鏡頭記錄家鄉；調任共青團隴西縣委副書記後，他深耕青年工作，為家鄉招商引資牽線搭橋；2026年2月初，他調任鞏昌鎮，分管文旅工作，成為年輕骨幹力量。

知情人張明表示，春節前有回鄉的朋友約陳嘉偉小聚，他卻因工作忙而屢屢推遲。陳嘉偉發的朋友圈基本是秧歌社火排演的現場畫面，還有活動預告、排練進展等內容，字裡行間皆是對工作的熱忱，張明說，「他是想讓隴西秧歌出圈。」

報導指出，聊天記錄顯示，陳嘉偉稱「分管文旅，忙爆了，臘月和正月全是活動」。2月14日是春節假期前最後一個工作日，陳嘉偉在參加會議時突然暈倒，被緊急送醫救治，因腦出血，又連夜轉至蘭州的醫院進一步治療。遺憾的是，儘管醫護人員全力救治，他仍於2月16日除夕當天不幸離世。

張明說，陳嘉偉是家中獨子，和妻子共同養育3個乖巧可愛的孩子。好友、同事曾用「外剛內柔」形容他，勾勒出他鐵骨柔情的模樣。據當地某月子中心負責人回憶，陳嘉偉對產後的妻子非常體貼，情人節還為妻子念了一首浪漫的散文詩。

2月20日，陳嘉偉的妻子發文追憶丈夫，令人動容。文章稱：「生活裡，你是父母唯一的好兒子，是我相伴十年的愛人，更是我的知己和依靠，是3個孩子最驕傲的爸爸。2026年2月14日，你在工作崗位上突然倒下；2月16日淩晨，你永遠離開了我們。來不及說一句再見，來不及抱一抱孩子，來不及完成你心中所有的理想與牽掛。這幾天，大家無不為你悲痛，無數人為你落淚。我知道，你值得這一切。你善良、真誠、重情重義，走到哪裡，都把溫暖留給別人……。」

不少人發文或在相關文章下留言悼念，還有不少曾與陳嘉偉有過交集的網友，分享著與他的點滴故事：「大二時我在隴西融媒實習，工作到很晚，他經常開車送我回家，非常暖心」、「我去深圳玩，他帶我逛深圳大學校園」、「我內向而自卑，在考公面試中一次次失利，他熱心幫助；後來我遴選和晉升，他每次都衷心祝願，不吝誇獎」。

另一名網友表示，看到陳嘉偉朋友圈封面的那句「將來的你，一定會感激現在拚命的自己」，瞬間破防，「他為了家鄉拚盡了全力」。