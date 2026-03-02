我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

甄嬛父親曾寧死不去 恐怖「寧古塔」如今逆襲變身

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
當地北大湖滑雪度假區的滑雪人潮。（取材自人民日報）
當地北大湖滑雪度假區的滑雪人潮。（取材自人民日報）

在清宮電視劇中經常能聽到「流放寧古塔、永世不得入關」這樣的話語，宮鬥劇「甄嬛傳」裡，寧古塔是甄嬛父親寧死也不願去的地方。不過，在300多年後的今天，這個當時被許多人認為生不如死的苦寒之地，經過大規模的改造，如今已「逆襲」成為人頭攢動的冰雪旅遊勝地。

據人民日報報導， 流放寧古塔，始於清朝。「寧古塔」並非一座塔，而是滿語的音譯。有學者對相關歷史研究後認為，寧古塔城是滿族故地，也是清代邊外七重鎮之一。

寧古塔舊城（今黑龍江省海林市長汀鎮舊街）築於清初順治十年（1653年），設副都統，康熙元年（1662年）改設寧古塔將軍，康熙五年移寧古塔新城（今黑龍江省寧安市），康熙十五年寧古塔將軍改駐吉林烏拉（今吉林省吉林市）。寧古塔將軍的轄區囊括中國東北邊疆的廣大地域。

清朝時期，「流放寧古塔」是對重刑犯一種極其嚴酷的刑罰，該地因天寒地凍、荒無人煙，被流放者通常被發配給當地「披甲人」為奴，遭遇非人折磨。不過300多年後的今天，這個當年的「人間地獄」，已成為大雪滿山，人頭攢動的旅遊勝地。

吉林省吉林市，這個昔日寧古塔流放之地行政中心，近年得益於「3億人上冰雪」的號召，遊客對冰雪運動熱情愈來愈高，當地的北大湖滑雪度假區，去年接待遊客超過100萬人次，目前一天最多接待超過1萬人次遊客，且多數是省外遊客。

今日的「寧古塔」已發展出熱氣騰騰的冰雪經濟。（取材自人民日報）
今日的「寧古塔」已發展出熱氣騰騰的冰雪經濟。（取材自人民日報）

北大湖滑雪度假區滑雪教練王玉喜表示，「最近幾年，雪季真是一年比一年忙」，他說，春節假期，自己的課程表幾乎沒有間隙，從早上8點20的日場，排到傍晚5點半開始的夜場，熱氣騰騰，遊客滿屋。

吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區文化旅遊和體育局局長黃小星說，近年來，該省立足於更好服務企業，今年該局綜合治理中心入駐到北大湖滑雪度假區，深入一線，引導企業規範經營，同時保護遊客合法權益。

吉林市永吉縣北大湖鎮大寶農家院經營者楊寶青表示，春節期間，當地農家院客房基本上被預定一空，「現在都是忙冬，政府幫咱發展民宿產業」。

從雪友身上的雪板雪具，到滑雪場中的雪車、雪地摩托，愈來愈多「吉林造」冰雪裝備競相湧現。吉林化纖集團採用碳纖維材料，經過模具、材料預處理、碳纖維層壓板模壓等十多道工序，製作出的滑雪板不僅重量減輕，而且提升了雪板的強度、韌性，讓滑行體驗升級，受到愈來愈多的消費者認可。

昔日「寧古塔」，今朝冰雪經濟乘東風而上，已從流放之地、貓冬之地、苦寒之地，成為如今的旅遊勝地、忙冬之地、振興發展之地。

世報陪您半世紀

上一則

美以攻伊朗／金價跳漲 老鋪最高漲30% 商銀收緊業務

下一則

中東危機 香港杜拜遊學團與戰火擦身過 26人賽馬團仍滯留

延伸閱讀

「甄嬛傳」最強忠僕「流朱」怎麼死的 她曝內幕

「甄嬛傳」最強忠僕「流朱」怎麼死的 她曝內幕
暴風雪中的快樂

暴風雪中的快樂
武當山遊客湧入 排隊12小時未能登頂 保安被擠到抱柱子

武當山遊客湧入 排隊12小時未能登頂 保安被擠到抱柱子
冬奧／新華社：谷愛凌，終於等到妳

冬奧／新華社：谷愛凌，終於等到妳

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦