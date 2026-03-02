甄嬛父親曾寧死不去 恐怖「寧古塔」如今逆襲變身

當地北大湖滑雪度假區的滑雪人潮。（取材自人民日報）

在清宮電視劇中經常能聽到「流放寧古塔、永世不得入關」這樣的話語，宮鬥劇「甄嬛傳」裡，寧古塔是甄嬛父親寧死也不願去的地方。不過，在300多年後的今天，這個當時被許多人認為生不如死的苦寒之地，經過大規模的改造，如今已「逆襲」成為人頭攢動的冰雪旅遊勝地。

據人民日報報導， 流放寧古塔，始於清朝。「寧古塔」並非一座塔，而是滿語的音譯。有學者對相關歷史研究後認為，寧古塔城是滿族故地，也是清代邊外七重鎮之一。

寧古塔舊城（今黑龍江省海林市長汀鎮舊街）築於清初順治十年（1653年），設副都統，康熙元年（1662年）改設寧古塔將軍，康熙五年移寧古塔新城（今黑龍江省寧安市），康熙十五年寧古塔將軍改駐吉林烏拉（今吉林省吉林市）。寧古塔將軍的轄區囊括中國東北邊疆的廣大地域。

清朝時期，「流放寧古塔」是對重刑犯一種極其嚴酷的刑罰，該地因天寒地凍、荒無人煙，被流放者通常被發配給當地「披甲人」為奴，遭遇非人折磨。不過300多年後的今天，這個當年的「人間地獄」，已成為大雪滿山，人頭攢動的旅遊勝地。

吉林省吉林市，這個昔日寧古塔流放之地行政中心，近年得益於「3億人上冰雪」的號召，遊客對冰雪運動熱情愈來愈高，當地的北大湖滑雪度假區，去年接待遊客超過100萬人次，目前一天最多接待超過1萬人次遊客，且多數是省外遊客。

今日的「寧古塔」已發展出熱氣騰騰的冰雪經濟。（取材自人民日報）

北大湖滑雪度假區滑雪教練王玉喜表示，「最近幾年，雪季真是一年比一年忙」，他說，春節假期，自己的課程表幾乎沒有間隙，從早上8點20的日場，排到傍晚5點半開始的夜場，熱氣騰騰，遊客滿屋。

吉林市冰雪經濟高質量發展試驗區文化旅遊和體育局局長黃小星說，近年來，該省立足於更好服務企業，今年該局綜合治理中心入駐到北大湖滑雪度假區，深入一線，引導企業規範經營，同時保護遊客合法權益。

吉林市永吉縣北大湖鎮大寶農家院經營者楊寶青表示，春節期間，當地農家院客房基本上被預定一空，「現在都是忙冬，政府幫咱發展民宿產業」。

從雪友身上的雪板雪具，到滑雪場中的雪車、雪地摩托，愈來愈多「吉林造」冰雪裝備競相湧現。吉林化纖集團採用碳纖維材料，經過模具、材料預處理、碳纖維層壓板模壓等十多道工序，製作出的滑雪板不僅重量減輕，而且提升了雪板的強度、韌性，讓滑行體驗升級，受到愈來愈多的消費者認可。

昔日「寧古塔」，今朝冰雪經濟乘東風而上，已從流放之地、貓冬之地、苦寒之地，成為如今的旅遊勝地、忙冬之地、振興發展之地。