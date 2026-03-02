前總理周恩來侄子 周爾均將軍93歲病逝

我的頻道

中國新聞組╱北京2日電
周恩來、鄧穎超與周爾均（右一）、鄧在軍（右二）在中南海西花廳合影。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)
周恩來、鄧穎超與周爾均（右一）、鄧在軍（右二）在中南海西花廳合影。(取材自澎湃新聞／受訪者供圖)

國防大學原黨委常委、政治部主任周爾均將軍，因病於2026年2月27日在北京逝世，享耆壽93歲。周爾均是前總理周恩來的侄子，1988年恢復軍銜制後，首批被授予少將軍銜。

澎湃新聞報導，周爾均是國防大學原黨委常委、紀委副書記、政治部主任，第八屆全國人大代表，中國人民解放軍勝利功勳榮譽章獲得者。周爾均也曾任中國中共文獻研究會周恩來思想生平研究分會顧問。

2026年1月8日，是周恩來總理逝世50周年。澎湃新聞曾獨家專訪了周爾均少將。

周爾均眼中的周恩來，既是會打乒乓球、會撿地上的小烏龜給孩子玩的七伯，也是有著美好品德與偉大人格，一生無私、忘我奉獻的人民總理。周爾均生前接受採訪時說，「他生前和七媽共留下5100元，並且全部作為黨費上交，他一生堅守的廉潔底線是『天下為公』。」

「我第一次見他，他就教育我自強自立，並強調讀書的重要性。」周爾均認為，周總理所說的「為中華之崛起而讀書」，應該成為當代青年的信念，因為時代在不斷進步，新知識在爆炸性增長，特別是在人工智能時代，如果不想成為時代的落伍者，就要不斷讀書，掌握新的知識。

周爾均因病於2026年2月27日在北京逝世，享年93歲。(取材自澎湃新聞)
周爾均因病於2026年2月27日在北京逝世，享年93歲。(取材自澎湃新聞)

