燃料當白酒誤飲 貴州2男婚宴中毒 雙雙送進ICU搶救

貴州趙男參加婚宴，誤把燃料當白酒喝，導致重度中毒，雙雙送ICU搶救。(取材自紅星新聞)

貴州省織金縣近日發生一起婚宴誤飲燃料導致重度中毒事件。兩名男子在村民婚宴上，疑將宴席現場使用的液體燃料誤當白酒飲用，隨後出現中毒症狀，目前均在重症監護室（ICU）搶救，尚未脫離險境。當地警方介入調查。

紅星新聞報導，家屬表示，事件發生於2月9日，地點在織金縣三甲街道馬家莊社區一場婚宴。當天酒席委外請「一條龍」團隊承辦，現場使用液體燃料進行烹飪。63歲的趙某與50多歲的唐某在用餐時，將盛裝於白色壺中的燃料誤當白酒分飲。家屬稱，該燃料在當地俗稱「七號白油」，容器未有明顯標示，且擺放位置靠近餐桌，與酒水混放，容易混淆。

趙某的女兒表示，父親當時將壺中液體倒出一杯，再分成數小杯與他人共飲。兩人入口後察覺味道異常，隨即自行催吐。約半小時後，唐某出現劇烈頭痛，被送往縣醫院救治；趙某起初未見不適，甚至陪同前往醫院探視，隨後卻突然感到身體不適，當晚轉送至貴州醫科大學附屬醫院進一步治療。

報導稱，院方隨後下達病危通知書，指趙某被診斷為化學藥物中毒（氰化物）、中毒性腦病等，至今仍昏迷，在ICU搶救。唐某的毒物檢測報告，指其血液與尿液中檢出甲醇、乙醇及2-甲基戊二腈等成分。院方診斷為燃料中毒，目前亦未清醒。

家屬強調，兩人飲用的是同一壺液體。事發後，他們已向轄區派出所報案，並向相關部門反映，希望整合更多醫療資源全力救治傷者，同時查明燃料來源與管理責任，釐清是否存在存放不當或安全疏失，依法追究責任與賠償。

報導指出，三甲街道辦事處工作人員證實「確有此事」，表示警方已介入調查。織金縣應急管理局亦回應，接獲通報後已與相關單位展開處置工作。

據報導，部分餐飲燃料含有甲醇或其他有毒化學物質，誤飲可能導致視神經損傷、腦部損害，甚至呼吸衰竭與死亡。甲醇中毒初期症狀不一定明顯，但隨時間可能迅速惡化，因此即便誤飲後暫無不適，也應第一時間就醫，接受專業檢測與治療。

這起事件再次提醒，婚宴等大型餐飲場合常臨時使用液體燃料，如未妥善標示、專區存放，極易發生誤食風險。目前兩名男子仍在加護病房搶救，家屬盼望奇蹟出現，也期待事件真相盡快水落石出。