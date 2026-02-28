從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

「從雲南大山走出來，拚了16年考上985讀博士，卻在23歲確診胃癌晚期。」大學生張睿近日在社群平台公開自己的抗癌經歷，引發外界關注與不捨。

紅星新聞報導，張睿來自雲南昭通市巧家縣農村，父母務農。為讓他接受較好的教育，雙親早年赴昆明打工，母親在醫院做雜務，父親在工地從事體力勞動。2020年，他以650多分成績考入廣東中山大學，本科期間表現優異，多次獲得獎學金。2024年畢業後獲保送直攻博士，主修材料科學與工程，原本規畫五年完成學業。

變故發生在2025年7月。張睿陸續出現胃部脹悶、進食困難與腰痛等症狀，起初未以為意，仍投入實驗與課業。隨著不適加劇，他前往醫院檢查，最終確診胃癌晚期，且已多發轉移。消息對他與家人而言猶如重擊。

確診後，張睿進入醫院接受治療，至今已完成10多次化療。療程副作用強烈，曾出現嘔血、尿血等情況，體重一度下降30多斤，連走路都感吃力。因身體無法承受研究壓力，他於2025年11月辦理休學，暫停學業，全心投入治療。經過半年多努力，目前病情暫時穩定，身體逐漸適應藥物，已能正常進食，體重也慢慢回升。

生病後的張睿。(取材自紅星新聞)

治療費用至今已超過30萬元人民幣（約4.4萬美元）。母親長期在醫院陪護，父親待病情稍穩後返回工地工作，盡力籌措醫療開支。校方師生發起捐助，不少網友也伸出援手。張睿表示，感謝學校與社會各界支持，讓他在艱難時刻仍感受到溫暖。

他坦言，大學期間作息不規律，有一餐沒一餐，常錯過食堂飯點，只能在外購買食物；加上長期壓力與家族病史，或許都成為潛在風險。

德陽市人民醫院主任醫師劉清華指出，消化系統腫瘤 有年輕化趨勢，與高鹽、醃製飲食、熬夜、菸酒及幽門螺旋桿菌感染等因素相關；若直系親屬曾罹患胃癌，風險可高出2至3倍。建議養成規律飲食與作息習慣，40歲以上族群定期接受胃鏡檢查，高風險者更應提早篩檢。