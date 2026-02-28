我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財經主編不認為台晶片危及美經濟：相互依賴反而安全

伊朗外長：2指揮官喪生 最高領袖等高官都活著

南京檔案館曝谷愛凌外婆戶籍卡：高級工程師、上海交大高材生

中國新聞組／北京28日電
南京市檔案館工作人員根據現有線索，找到了谷愛凌外婆馮國珍的戶籍卡和學籍檔案。（取材自新民晚報）
南京市檔案館工作人員根據現有線索，找到了谷愛凌外婆馮國珍的戶籍卡和學籍檔案。（取材自新民晚報）

谷愛凌2月22日在米蘭冬奧自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中奪得冠軍，她在賽後新聞發布會上透露，自己剛剛得知外婆（谷愛凌叫外婆為奶奶）去世的消息。根據南京市檔案館最新披露，谷愛凌的外婆馮國珍來自江蘇南京，館藏中至今保留著她的戶籍卡和學籍檔案，一筆一劃記錄著她曾在南京生活、學習和成長的痕跡。 而戶籍卡上珍貴的黑白照片，也可見馮國珍年輕時外貌秀麗，頗有大家閨秀氣質。

新民晚報報導，谷愛凌說，外婆在她成長過程中占據著極其重要的位置，是她始終仰慕的榜樣。「她非常堅強，是一個戰士。」她回憶道，「很多人只是順著生活往前走，但她不是。她像一艘航船，掌舵自己的人生，把生活變成她想要的樣子。」

谷愛凌的外婆馮國珍是1950年代上海交大的高材生，也是當年的校女籃主力，畢業後成為交通運輸部高級工程師。2022年2月9日，交通運輸部網站曾發文「原來谷愛凌的姥姥是咱馮工啊」。

外孫女出生後，馮國珍前往美國照顧她的日常生活和教育。她從小教谷愛凌說漢語、吃中餐、講中國故事給她聽，每年夏天帶她回北京生活一段時間，讓她親身感受中國文化。

據報導，在一次接受採訪時，谷愛凌介紹自己的外婆來自南京，「她是家裡的主廚，總能看到她在廚房裡忙來忙去，她有很多拿手菜，但我最喜歡她包的餃子。」

谷愛凌說，外婆在她成長過程中占據著極其重要的位置，是她始終仰慕的榜樣。（取材自新...
谷愛凌說，外婆在她成長過程中占據著極其重要的位置，是她始終仰慕的榜樣。（取材自新民晚報）

「從小我奶奶就特別愛說『我們愛凌是最棒的』。」谷愛凌說當自己的鋼琴才彈三級考級，外婆就說她彈得跟十級一樣好。在開播的紀錄片「谷愛凌：我，18」中，谷愛凌分享了外婆的有愛互動。

讓谷愛凌印象深刻的是，小時候有一次參加學校的跑步比賽，途中暫列第二名，外婆就站在一個人特別多的地方，用英文大聲地給谷愛凌加油，「Eileen NO.1，Eileen NO.1！」這在幼年的谷愛凌心中種下了一顆種子，「想當最好的。」

世報陪您半世紀

谷愛凌 米蘭冬奧 餃子

上一則

每天工作19小時 離職扣1個月工資 四川洗滌廠如此回應…

下一則

美以聯手襲伊朗 中國外交部：伊朗主權、安全應獲尊重

延伸閱讀

谷愛凌2023史丹福大學就讀期間疑遭襲擊 手臂出現抓傷

谷愛凌2023史丹福大學就讀期間疑遭襲擊 手臂出現抓傷
日軍占領南京鑄造品 變台北故宮「博愛大鼎」梅花壓過櫻花

日軍占領南京鑄造品 變台北故宮「博愛大鼎」梅花壓過櫻花
忠不忠？美捧劉美賢踩谷愛凌 胡錫進：小肚雞腸很low

忠不忠？美捧劉美賢踩谷愛凌 胡錫進：小肚雞腸很low
黎智英女兒公開致函 盼谷愛凌發揮對北京影響力促中放人

黎智英女兒公開致函 盼谷愛凌發揮對北京影響力促中放人

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

2026-02-26 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」