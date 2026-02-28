南京檔案館曝谷愛凌外婆戶籍卡：高級工程師、上海交大高材生

南京市檔案館工作人員根據現有線索，找到了谷愛凌外婆馮國珍的戶籍卡和學籍檔案。（取材自新民晚報）

谷愛凌 2月22日在米蘭冬奧 自由式滑雪女子U型場地技巧決賽中奪得冠軍，她在賽後新聞發布會上透露，自己剛剛得知外婆（谷愛凌叫外婆為奶奶）去世的消息。根據南京市檔案館最新披露，谷愛凌的外婆馮國珍來自江蘇南京，館藏中至今保留著她的戶籍卡和學籍檔案，一筆一劃記錄著她曾在南京生活、學習和成長的痕跡。 而戶籍卡上珍貴的黑白照片，也可見馮國珍年輕時外貌秀麗，頗有大家閨秀氣質。

新民晚報報導，谷愛凌說，外婆在她成長過程中占據著極其重要的位置，是她始終仰慕的榜樣。「她非常堅強，是一個戰士。」她回憶道，「很多人只是順著生活往前走，但她不是。她像一艘航船，掌舵自己的人生，把生活變成她想要的樣子。」

谷愛凌的外婆馮國珍是1950年代上海交大的高材生，也是當年的校女籃主力，畢業後成為交通運輸部高級工程師。2022年2月9日，交通運輸部網站曾發文「原來谷愛凌的姥姥是咱馮工啊」。

外孫女出生後，馮國珍前往美國照顧她的日常生活和教育。她從小教谷愛凌說漢語、吃中餐、講中國故事給她聽，每年夏天帶她回北京生活一段時間，讓她親身感受中國文化。

據報導，在一次接受採訪時，谷愛凌介紹自己的外婆來自南京，「她是家裡的主廚，總能看到她在廚房裡忙來忙去，她有很多拿手菜，但我最喜歡她包的餃子 。」

「從小我奶奶就特別愛說『我們愛凌是最棒的』。」谷愛凌說當自己的鋼琴才彈三級考級，外婆就說她彈得跟十級一樣好。在開播的紀錄片「谷愛凌：我，18」中，谷愛凌分享了外婆的有愛互動。

讓谷愛凌印象深刻的是，小時候有一次參加學校的跑步比賽，途中暫列第二名，外婆就站在一個人特別多的地方，用英文大聲地給谷愛凌加油，「Eileen NO.1，Eileen NO.1！」這在幼年的谷愛凌心中種下了一顆種子，「想當最好的。」