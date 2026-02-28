我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

中媒：偷勝利、報應論 FIBA、FIS官方帳號越界

中國新聞組／北京28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
2月26日，中國隊球員胡金秋在比賽中扣籃。（新華社）
2月26日，中國隊球員胡金秋在比賽中扣籃。（新華社）

中國男籃近日在沖繩客場逆轉日本隊，FIBA國際籃聯在世界盃官方社媒發文稱「China with a sneaky win over Japan」，（多家媒體譯作「偷走一場勝利」），引發中國全網眾怒，FIBA隨後道歉並改正帖文，承認措辭不妥。解放日報發表措辭強烈評論指出，不僅FIBA，此前國國際滑雪和單板滑雪聯合會（FIS）將中國滑雪名將谷愛凌未奪金諷是「報應」也同樣踩雷。國際體育組織將情緒發洩偽裝成權威態度，越界還渾然不覺，規則要如何服眾？

中國男籃2月26日在沖繩客場87比80逆轉日本隊後，FIBA籃球世界盃官方社媒帳號發文以「China with a sneaky win over Japan」（「sneaky」在英語裡帶著「鬼鬼祟祟、不光彩」的暗示）形容中國男籃的表現引發不滿，FIBA於2月27日在官方微信發布中英雙語致歉，明確向中國國家隊、中國球迷以及中國籃球界致歉，承認措辭不妥，並強調中國隊勝利來自實力、拚搏與決心。

然而要命的是，這並非孤例。

解放日報署名文章稱，冬奧期間，國際滑雪和單板滑雪聯合會（FIS）也踩過同樣的「雷」。FIS旗下官方TikTok帳號「FIS Park & Pipe」在一條關於瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德奪得女子坡面障礙技巧金牌的視頻評論區，先有網友拋出所謂「不那麼有趣的事實」，聲稱格雷莫德的教練在冬奧前一周「離開她去帶另一名運動員」，並把奪金形容為「復仇」、「是你應得的」。該官方帳號隨後竟跟評稱：「對谷愛凌而言……我猜這就是所謂的『因果報應』。」把谷愛凌未能奪金輕飄飄地歸因為「karma」（常被理解為「現世報」）。事件引發外界強烈不滿後，相關評論被刪除；FIS也就此致歉。

報導指出，是不是很相似？把未核實的傳聞塞進勝負敘事，用帶道德評判的詞彙替「事實」下結論；官方帳號下場「發聲」，把完全不負責任的情緒發洩，偽裝成了權威的態度，最後都是刪評和道歉來止損。只是更深層的問責、復盤好像遲遲未來。

報導稱，如果說體育最可貴的是「把爭議交給規則」，那官方帳號最該做的，就是把爭議按回規則，而不是把爭議推向情緒。尤其當比賽本身已有判罰尺度的爭議時，更需要克制。沖繩之戰賽後，日本媒體同樣出現了對部分判罰「令人費解」的觀點，兩邊都看不下去的爭議，國際組織反倒添上一句「偷走勝利」，無異於往火裡澆油。

對於一個國際體育組織來說，什麼是最重要的？應當是公信力；要是自己忘記了自己定的「規則」，還渾然不覺，那就危險了，官方帳號越界，那麼「規則」何以服眾。

世報陪您半世紀

谷愛凌 日本 世界盃

上一則

駕駛喊「關閱讀燈」 領克語音系統竟滅大燈…撞車了

下一則

「中國男籃偷走日本勝利」挨轟 FIBA致歉、修改文案

延伸閱讀

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元
佛利蒙華裔青年滑雪意外過世 社區積極募款支撐家庭度難關

佛利蒙華裔青年滑雪意外過世 社區積極募款支撐家庭度難關
冬奧／谷愛凌奪本屆首金 創自由滑雪獎牌紀錄…聞外婆逝世落淚

冬奧／谷愛凌奪本屆首金 創自由滑雪獎牌紀錄…聞外婆逝世落淚
冬奧／5金4銀6銅 中國代表團刷新境外參賽歷史最好成績

冬奧／5金4銀6銅 中國代表團刷新境外參賽歷史最好成績

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋