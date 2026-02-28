中媒：偷勝利、報應論 FIBA、FIS官方帳號越界

2月26日，中國隊球員胡金秋在比賽中扣籃。（新華社）

中國男籃近日在沖繩客場逆轉日本 隊，FIBA國際籃聯在世界盃 官方社媒發文稱「China with a sneaky win over Japan」，（多家媒體譯作「偷走一場勝利」），引發中國全網眾怒，FIBA隨後道歉並改正帖文，承認措辭不妥。解放日報發表措辭強烈評論指出，不僅FIBA，此前國國際滑雪和單板滑雪聯合會（FIS）將中國滑雪名將谷愛凌 未奪金諷是「報應」也同樣踩雷。國際體育組織將情緒發洩偽裝成權威態度，越界還渾然不覺，規則要如何服眾？

中國男籃2月26日在沖繩客場87比80逆轉日本隊後，FIBA籃球世界盃官方社媒帳號發文以「China with a sneaky win over Japan」（「sneaky」在英語裡帶著「鬼鬼祟祟、不光彩」的暗示）形容中國男籃的表現引發不滿，FIBA於2月27日在官方微信發布中英雙語致歉，明確向中國國家隊、中國球迷以及中國籃球界致歉，承認措辭不妥，並強調中國隊勝利來自實力、拚搏與決心。

然而要命的是，這並非孤例。

解放日報署名文章稱，冬奧期間，國際滑雪和單板滑雪聯合會（FIS）也踩過同樣的「雷」。FIS旗下官方TikTok帳號「FIS Park & Pipe」在一條關於瑞士選手瑪蒂爾德·格雷莫德奪得女子坡面障礙技巧金牌的視頻評論區，先有網友拋出所謂「不那麼有趣的事實」，聲稱格雷莫德的教練在冬奧前一周「離開她去帶另一名運動員」，並把奪金形容為「復仇」、「是你應得的」。該官方帳號隨後竟跟評稱：「對谷愛凌而言……我猜這就是所謂的『因果報應』。」把谷愛凌未能奪金輕飄飄地歸因為「karma」（常被理解為「現世報」）。事件引發外界強烈不滿後，相關評論被刪除；FIS也就此致歉。

報導指出，是不是很相似？把未核實的傳聞塞進勝負敘事，用帶道德評判的詞彙替「事實」下結論；官方帳號下場「發聲」，把完全不負責任的情緒發洩，偽裝成了權威的態度，最後都是刪評和道歉來止損。只是更深層的問責、復盤好像遲遲未來。

報導稱，如果說體育最可貴的是「把爭議交給規則」，那官方帳號最該做的，就是把爭議按回規則，而不是把爭議推向情緒。尤其當比賽本身已有判罰尺度的爭議時，更需要克制。沖繩之戰賽後，日本媒體同樣出現了對部分判罰「令人費解」的觀點，兩邊都看不下去的爭議，國際組織反倒添上一句「偷走勝利」，無異於往火裡澆油。

對於一個國際體育組織來說，什麼是最重要的？應當是公信力；要是自己忘記了自己定的「規則」，還渾然不覺，那就危險了，官方帳號越界，那麼「規則」何以服眾。