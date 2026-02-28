暢銷書抄襲 曾獲穀雨文學獎的「廚房作家」楊本芬道歉

我的頻道

中國新聞組／北京28日電
楊本芬展示自己3個孩子的合影。(取材自中國作家網）
楊本芬展示自己3個孩子的合影。(取材自中國作家網）

憑藉「秋園」、「豆子芝麻茶」、「我本芬芳」、「浮木」等暢銷作品走紅的湖南籍、86歲作家楊本芬陷抄襲爭議。網友發布的對比圖中，作品部分段落與余華、王朔、霍達等作家的熱門書籍呈現高度相似性。事件發酵後，楊本芬公開承認襲用他人語句，並向涉事作家與廣大讀者致歉。

綜合大皖新聞、都市快報、新華社報導，在知名「鑑抄」博主「抒情的森林」發布的對比圖中，楊本芬最為「出圈」的代表作「秋園」與王朔「我是你爸爸」有部分段落的高度重合；代表作之一的「浮木」與約翰·格里森姆的「超級說客」有部分段落相似；「豆子芝麻茶」更是與知名作家余華的「在細雨中呼喊」以及霍達的「穆斯林的葬禮」都有多處語句相似。

在網友發出的對比圖中可以看到，楊本芬作品涉嫌雷同的段落涉及句式結構、意象選用、細節描寫等多個層面，部分內容僅做細微詞語替換。百度百科顯示，楊本芬以非虛構寫作記錄普通女性的生存困境與家族記憶，作品以「廚房寫作」的質樸方式，呈現個體在歷史洪流中的掙扎。這位被稱為「廚房作家」的創作者，在花甲之年才開始寫作。

2020年，80歲的她出版了首部作品「秋園」，講述母親梁秋芳顛沛流離的一生。該書一經推出便廣受關注，被讀者稱為「女版『活著』」，豆瓣評分高達9.0分，熱銷超過30萬冊，並榮獲豆瓣2020年度中國文學（小說類）第二名、第六屆穀雨文學獎等十餘項獎項。

事件發酵後，楊本芬公開回應爭議，坦言襲用他人語句的行為違背寫作倫理，就此向相關作家及所有讀者致歉，並在回應附上部分個人摘抄本照片。

楊本芬表示，她60歲時開始冒出寫東西的念頭，沒有從事過任何與文學有關的工作，閱讀是她學習寫作的唯一途徑；一些詞句和段落就印在腦子裡，寫作時遇到相似的心境或場景，有時它們便會跳出來。有時候覺得別人的表達更妥帖，便也用到自己筆下。

她一直崇拜作家，但從沒想過有一天會成為作家，沒有存發表的奢念，只是寫給自己看。這些故事在二十年後意外得以出版，必須說大部分內容是過去就已完成的，出版時我做了一些修改，但有些借用的語句已經遺忘了。

現在她明白，一個作家是不能用別人文字的，哪怕一句也不行，她也向讀者表示歉意。她說：「我不能保持沉默，必須給世界一個交代，在離開這個世界的時候心靈才能獲得安寧：謝謝你們曾經對我的尊重、喜愛。謝謝你們為我的作品付出的感情。讓你們失望是我最不願意發生的事情。但已經做錯了，請原諒。」

湖南籍作家楊本芬陷抄襲爭議。（取材自都市快報）
湖南籍作家楊本芬陷抄襲爭議。（取材自都市快報）

